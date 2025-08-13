El 'Rebaño' quiere la victoria; Dónde ver EN VIVO Chivas del Guadalajara vs Bravos de Juárez

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara buscarán recuperarse después de la dura victoria ante el Santos la jornada pasada y se medirán ante los Bravos de Juárez; ambas escuadras llegan en últimos lugares, por lo que es primordial aspirar a la victoria en la cancha del Estadio Akron.

Las Chivas del Guadalajara se encuentran en posición 12 en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con un partido menos, el 'Rebaño' acumula solo tres puntos, derivados de una victoria en la jornada 3, en contra del Atlético San Luis el 26 de julio; desde ese encuentro, las Chivas no conocen la victoria en tiempo regular, pues en la Leagues Cup no consiguieron ninguna victoria directa y los únicos puntos que ganaron son del empate en contra del Charlotte FC.

Los Bravos de Juárez están en una situación peor dentro de la liga mexicana, pues se encuentran en penúltimo lugar con solo dos puntos conseguidos, gracias a dos empates en la jornada 1 y 3 respectivamente. En la Leagues Cup estuvo a nada de clasificarse a cuartos de final, pues ganó su primer encuentro de manera directa y el segundo desde los penales, así que llegó con vida a la jornada 3, pero terminó cayendo ante el New York RB.

La última ocasión que se enfrentaron estos dos clubes fue en el Clausura 2025 el 15 de marzo de este año; ese encuentro quedó empatado a una anotación en el Olímpico Benito Juárez, casa de los fronterizos.

Dónde ver el Chivas del Guadalajara vs Bravos de Juárez del Apertura 2025:

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 16 de agosto

Horario: 17:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime

Probables alineaciones de Chivas de Guadalajara contra Bravos de Juárez:

Chivas: Raúl Rangel; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González; Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado; Cade Cowell, Armando González y Efraín Álvarez.

Juárez: Sebastián Jurado; Francisco Nevárez, Moisés Castillo, Manuel Mayorga; Denzell García, Diego Ochoa, Guilherme Castilho, Jairo Torres; Ángel Zaldívar, Michael Santos y Avilés Hurtado.

Fuente: Tribuna del Yaqui