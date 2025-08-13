"Es muy distraído": Jo Ramírez, exdirectivo de F1 arremete contra 'Checo' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jo Ramírez, excolaborador de McLaren, reveló las duras razones por las cuales el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue excluido de Red Bull Racing y se perdió la temporada 2025 de la Fórmula 1. Ramírez, el director del equipo inglés en los años más importantes dentro de la F1, no se guardó nada en contra del tapatío y comentó que Pérez perdió el buen camino.

Joaquín Ramírez Fernández, mejor conocido dentro del mundo del automovilismo como Jo Ramírez, participó a lo largo de 40 años con diferentes equipos en la F1, pero con quien pasó a la historia fue con McLaren, equipo al que llegó en 1983; bajo su tutela, se ganaron 116 Grandes Premios y 10 campeonatos mundiales de pilotos. De igual manera, en su haber hay siete campeonatos de constructores en el gran circo, además de varios títulos en otras categorías y el reconocimiento de ser el responsable del monoplaza donde escribió su historia uno de los conductores más exitosos en la historia, el brasileño Ayrton Senna.

Ramírez, que actualmente colabora para diversos medios en México durante la temporada de F1, reveló en el podcast de ESPN Racing que uno de los mayores problemas de 'Checo', y la razón principal por la que fue excluido de Red Bull, está en su mente. Jo aseguró que Sergio es una persona muy distraída y desarrolla una gran cantidad de cosas en diferentes empresas, por lo cual termina descuidando su carrera como piloto de alto rendimiento.

El problema con Checo, no sé si le guste oírlo o no, es que se separó de la carrera. Si eres corredor de Fórmula 1, debes poner la Fórmula 1 en el desayuno, comida y merienda. Debes ponerlo como Max Verstappen, que tiene simulador en su avión y busca maneras de cómo mejorar".

Según señaló, Pérez ha logrado concretar grandes negocios aparte de lo deportivo, pero eso mismo lo mantiene muy ocupado y, como consecuencia, termina descuidando lo que pasa adentro de la pista. También consideró que, por la manera que salió de la Fórmula 1, está más que claro que el de Guadalajara, Jalisco, buscará regresar con alguna escudería y, aunque al principio le costará adaptarse, terminará por dar el rendimiento esperado.

Fuente: Tribuna del Yaqui