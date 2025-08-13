"Es un bruto": 'Tuca' Ferretti insulta a Alan Pulido tras fallar un penal con las Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las innumerables críticas para Alan Pulido siguen creciendo después de que el futbolista falló un penal en el partido del domingo 10 de agosto, entre las Chivas del Guadalajara en contra del Santos Laguna. Ahora el 'Tuca' Ferretti no se guardó nada y criticó la actuación del delantero mexicano con el 'Rebaño Sagrado'.

Ricardo 'Tuca' Ferretti reprobó la actuación que tuvo Alan Pulido en el último encuentro de las Chivas, ya que tuvo el empate de penal, pero lo ejecutó de mala manera y terminó siendo atajado por el portero del Santos, Carlos Acevedo. El exentrenador de Tigres de la UANL arremetió contra el futbolista en el programa 'Generación Futbol' de la cadena ESPN, donde hoy funge como analista, y no dudó en señalarlo como el único responsable de que su equipo no saliera con los tres puntos.

"No puede meter gol ni de penal el bruto de Alan, con sus mendigos 'pasitos'; dile que se ponga serio; conmigo ya no vuelves a tirar", comentó el exitoso entrenador de distintos clubes mexicanos. Las críticas del brasileño se suman a las de diversos analistas y comentaristas de varios medios, ya que con el resultado de la jornada 4, las Chivas del Guadalajara cayeron hasta la posición 14 del Apertura 2025 con solo tres puntos.

Alan Pulido se encuentra en una de sus peores rachas en su carrera desde que se anunció su regreso a las Chivas, en enero del 2025; entre Liga MX, Leagues Cup y otros torneos, solo ha podido anotar tres goles; el último de ellos fue el 22 de febrero en contra del Pachuca y han pasado más de 15 partidos oficiales sin anotar.

Tras el encuentro entre Chivas y Santos, Gabriel Milito, director técnico del 'Rebaño Sagrado', lanzó una dura autocrítica por la falta de energía y entrega en el campo de parte de sus jugadores. "Intentamos imponer nuestro juego el primer tiempo; el segundo tiempo personalmente me gustó más, pero si bien tuvimos cierto control y aproximaciones o profundidad, nos faltó un poco más de energía con la pelota".

El mismo Alan Pulido salió a dar la cara ante la afición, haciéndose responsable por el resultado y pidiendo disculpas públicas por la derrota del club. "Al final, mi responsabilidad. Hay que poner la cara cuando se cometen este tipo de errores; creo que tenía ahí el empate y no lo convertí".

Fuente: Tribuna del Yaqui