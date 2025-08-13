"Gracias por su apoyo": Andrés Vaca revela si fue expulsado de TUDN tras críticas al América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrés Vaca, el narrador principal de TUDN, no apareció en la jornada anterior de la Liga MX y se especula que pudo ser vetado de las transmisiones en el canal. Vaca se ausentó del partido entre América y Querétaro, después de lanzar una dura crítica al club 'azulcrema' en sus redes sociales, por el desempeño en la Leagues Cup.

Hace un par de semanas, Andrés Vaca realizó una publicación a través de su cuenta de X, analizando el momento actual que transcurre el América; según el propio narrador, los responsables de los fracasos recientes del club son la propia directiva, debido a sus ineficientes contrataciones, las cuales no han mostrado el nivel requerido para las exigencias del torneo.

Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre. El modelo de apostar por jugadores para “revivirlos” puede dar resultados puntuales, pero no puede ser la norma. Y mientras se ha insistido en extremos, lo que más necesita esta América es un contención. Sumado a eso, varios jugadores viven un momento terrible.

Muchos de los comentarios apoyaban lo expresado por el periodista, agradeciendo que una voz autorizada dentro del futbol mexicano no se quedara callada y señalara a los culpables, pero unos tantos deseaban que no lo censurara la televisora, pues es pública la relación que tiene el club con TUDN. Cuando inició la transmisión del América vs Querétaro, fue notable la ausencia de Andrés, por lo que se comenzó a especular en redes que el narrador había sido sancionado y estaría apartado de los micrófonos por un tiempo.

En la más reciente edición del podcast 'Cuadro A', Andrés Vaca lanzó un mensaje a la afición americanista, mediante el cual hace creer que sí fue acreedor de una sanción. "No puedo opinar de lo que pasó, solo quiero mandar un saludo a todos los americanistas y decirles: Gracias por su apoyo. Gracias por estar conmigo y respaldarme; sus palabras me conmovieron y emocionaron". Según algunos medios, la ausencia de Vaca se debió a un permiso solicitado por el mismo narrador para pasar tiempo con su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui