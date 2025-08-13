Hija de Fuerza Guerrera y Huracán Ramírez Jr. tendrán histórica gira por Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo del pancracio empieza a hacerse notar en Sonora, pues cada vez son más los eventos importantes que se realizan en este estado, como es el caso de este fin de semana, en donde históricos luchadores tendrán una gira por Cajeme y Hermosillo.

Una de las dinastías más importantes de la lucha libre mexicana; la Hija de Fuerza Guerrera, será una de las estrellas a seguir en estos eventos. La primera presentación de la internacional luchadora comenzará este viernes en el Gimnasio Nuevos Valores, Ciudad Obregón, cuando junto con el histórico Huracán Ramírez Jr. se mida ante una de las familias laguneras más legendarias de los últimos años, como lo son los Andrade, comandada por Diamante y Gema Andrade.

Para el 16 y 17 de agosto, la hija del también conocido como 'Mosco de la Merced' se presentará en la capital de Sonora; primero en el poblado Miguel Alemán, mientras que el domingo culminará su gira en el estado, en la Cancha 4, en donde se espera una gran fiesta.

No viene sola

A la hija de Fuerza Guerrera la acompañan grandes luchadores como Huracán Ramírez Jr., quien igualmente carga una gran responsabilidad, al portar los colores de uno de los nombres más memorables que ha tenido el deporte mexicano. Cabe destacar que el atleta tenía tiempo sin presentarse en Sonora, por lo que se entregará al máximo para complacer a su afición.

Otras de las estrellas son: Diamante y Gema Andrade, quienes son familiares de Andrade 100 Almas, mejor conocido como La Sombra, mexicano que actualmente trabaja para la empresa más importante del mundo; la WWE.

A su vez, Willy Cortez Jr., Blue Star, Ángel Guerrero, entre otras figuras de la región, acompañarán a las estrellas. Uno de los platos fuertes, para la gira de este fin de semana, es la aparición de Wisin, el perro, quien es uno de los luchadores más virales actualmente en las redes sociales. El canino se presentará por primera vez en Sonora.

Aunque el personaje es una botarga, en los últimos años se convirtió en una sensación y es común que haga apariciones en diferentes ciudades de la República Mexicana. Wisin se caracteriza por hacer un mortal para atrás, el cual ya es el sello de su casa y con el que hace vibrar al aficionado, especialmente a todos los niños y niñas.

Fuente: Tribuna del Yaqui