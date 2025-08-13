¡Imparables! Brewers apalean a los Pirates y suman 12 victorias al hilo

Comparta este artículo

Milwaukee, Estados Unidos.- William Contreras y Christian Yelich remolcaron siete carreras en conjunto para encabezar una explosiva ofensiva y los Milwaukee Brewers apalearon 12-5 a los Pittsburgh Pirates para extender su racha de victorias a 12.

Contreras se fue de 3-2, con cuatro carreras empujadas, y Yelich remolcó tres más, al batear de 5-2, mientras que Milwaukee tuvo una producción de carreras de dos dígitos por segundo juego consecutivo y cuarta vez este mes.

Contreras registró múltiples hits en cada uno de sus últimos cuatro juegos. Tuvo 10 imparables, incluidos tres jonrones y 12 carreras impulsadas, durante la estadía en casa de seis juegos de Milwaukee, que se mantiene firme en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

Los Brewers conectaron 12 hits, pero solo dos de ellos, ambos dobles consecutivos en la cuarta entrada de Sal Frelick e Isaac Collins, fueron extrabases. Frelick y Joey Ortiz también impulsaron dos carreras cada uno y Collins tuvo una remolcada más.

Después de que los Brewers tomaran ventaja de 6-0 en el marcador en las primeras entradas, Bryan Reynolds puso a los Pirates en la pizarra en el quinto inning ante Shelby Miller con su jonrón 12 de la temporada, un cañonazo de tres carreras. En el sexto capítulo, agregó un jonrón de dos carreras ante Nick Mears.

Brandon Woodruff inició el encuentro por Milwaukee y permitió cuatro hits con un par de bases por bolas en cuatro entradas en blanco. Le siguieron Shelby Miller, Nick Mears y Jared Koenig (5-1), quien registró la victoria con un séptimo episodio sin anotaciones.

El abridor de los Pirates, Mitch Keller (5-11), duró solo cuatro entradas. Fue apaleado con ocho carreras y seis hits, regaló dos bases por bolas y recetó cinco ponches.

Los Brewers inician una gira de ocho juegos con la primera parada en Cincinnati, para enfrentar una serie de tres encuentros contra los Reds el viernes. Los Pirates siguen en gira, y ahora viajan a Chicago para un fin de semana contra los Cubs a partir del viernes.

