Jornada dorada de México en la gimnasia rítmica de los Panamericanos Jr.

Ciudad de México.- No sólo el tiro con arco o la natación están brindando grandes actuaciones para la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, sino también otras disciplinas como la gimnasia rítmica, donde este miércoles sumó varias preseas.

El vuelo de los aros, listones, pelotas y mazas, combinados con la precisión y una poderosa expresión artística, fue todo un gran espectáculo en el que el nombre de México brilló en todo lo alto con las dos medallas de oro, una de plata y una más de bronce, en una jornada que revalidó la condición del país como potencia del continente en estos juegos.

Y también sumaron una de plata a su actuación

El conjunto mexicano integrado por Martha Coldwell, Ana Martínez, Camila Novelo, Gabriela Ponce y Fernanda Ramírez, que previamente había ganado el oro en la prueba general, volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez en la rutina de 5 pares de mazas. En esta prueba, las mexicanas sumaron un total de 23.650 unidades, con lo cual se ubicaron por encima de Estados Unidos y Brasil.

Antes, las mexicanas habían dado una muestra de su calidad en la prueba de cinco aros, donde el conjunto azteca se quedó con la presea de plata al registrar un total de 23.750 unidades, apenas por debajo de los 24.550 que cosechó Brasil. El podio fue completado por Estados Unidos, con un total de 23.250.

Le añaden brillo

Previamente, el Himno Nacional Mexicano se había dejado escuchar por la mañana, gracias a la impresionante actuación de la yucateca Ana Luisa Abraham, quien sorprendió a todo mundo, menos a ella misma, al ganar la medalla de oro en la prueba de pelota individual.

Ana Luisa, de tan solo 14 años, logró un total de 24.000 unidades, tras una espectacular rutina en la que mostró toda la energía que la caracteriza. Abraham quedó por encima de la estadounidense Natalie de la Rosa y la brasileña Sarah Ferreira.

La yucateca brilló en sus ejecuciones con la pelota

Mientras tanto, en la final de aro individual, la también mexicana María José Delgado se llevó el bronce en uno de los momentos más emotivos de la jornada. La joven gimnasta cosechó 23.950 puntos, apenas por debajo de las estadounidenses Natalie de la Rosa y Anna Filipp.

