La pelea por la División Oeste de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Padres

Ciudad de México.- Los Angeles Dodgers fueron derrotados por Los Angeles Angels y, debido a ese resultado, amanecieron empatados en el primer lugar de la división Oeste de la Liga Nacional junto con los San Diego Padres. Podría ser la primera campaña desde 2021 que los Dodgers no terminen como líderes de su división y tengan que disputar la serie por el wild card.

Los Angeles Dodgers mantienen récord de 68-52 y son uno de los peores equipos en todas las Grandes Ligas desde julio; del 4 del mes pasado a la fecha, han conseguido marca de 12 ganados contra 20 perdidos y solo los Atlanta Braves, Colorado Rockies y los Tampa Bay Rays tienen un peor récord que el equipo californiano. En los últimos 10 encuentros, han perdido seis, incluido el 'walkoff' en contra de los Angels.

Por contraparte, los San Diego Padres han ganado 25 de sus últimos 40 juegos, recuperándose del mal inicio de la campaña, pues estuvieron en tercera posición dentro de la división, superados por los San Francisco Giants y con más de nueve juegos de diferencia ante el primer lugar. Los Padres han ganado el banderín de la división en solo cinco ocasiones y la última fue hace casi 20 años, cuando en la temporada 2006 avanzaron de manera directa a los playoffs y enviaron al juego de comodín a los Dodgers.

Standing de la División Oeste de la Liga Nacional, hoy, 13 de octubre

Este mismo fin de semana se enfrentarán ambas franquicias, en lo que puede ser la serie que defina quién se queda con el liderato de la división y qué equipo tiene que disputar la serie por el comodín entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El Dodger Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, albergará los últimos encuentros de esta campaña entre las dos franquicias más importantes del estado de California.

Los Padres y los Dodgers se han enfrentado en siete ocasiones en la actual campaña; el dominio es para los dirigidos por Dave Roberts, con marca de cinco victorias para ellos y dos derrotas. El último encuentro que tuvieron fue el 19 de junio, juego que ganaron los 'Frailes', con marcador de 5 carreras contra 3. Para los Padres, sería primordial completar una barrida, pues así se quitarán el dominio que mantiene el equipo de Los Ángeles sobre ellos, lo cual les ayuda en caso de concluir la campaña con un empate.

