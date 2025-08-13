LaLiga EA Sports EN VIVO: ¿Dónde ver en México el debut del Barcelona ante Mallorca?

Comparta este artículo

Mallorca, España.- FC Barcelona comenzará la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports ante RCD Mallorca y desde la primera jornada buscará establecerse como uno de los grandes aspirantes al título. La campaña pasada, el equipo catalán dominó el fútbol español ganando la LaLiga y la Copa del Rey, además se quedó a un paso de disputar la final de la UEFA Champions League tras ser eliminados por el Inter de Milán en la etapa de semifinales.

Por su parte, los dirigidos por Jagoba Arrasate tratarán de mejorar lo hecho durante la campaña pasada cuando quedaron en el décimo lugar. Es por ello que la directiva mallorquinista hizo grandes fichajes con miras en mejorar dicha participación y entre sus contracciones destacan el exportero finlandés del Chelsea, Lucas Bergström, Mateo Joseph y el exjugador del Barcelona, Pablo Torre.

Con las incorporaciones de Joan García y Marcus Rashford, los pupilos de Hansi Flick se convierten más que nunca en candidatos a ganar la liga española. En su último compromiso de pretemporada, el Barça ganó el Trofeo Joan Gamper luego de golear 5-0 al Como 1907 gracias a los dobletes de Fermín López y Lamine Yamal, además de otro tanto por parte de Raphinha.

A continuación te contaremos cuándo, a qué hora y dónde ver el debut del Barcelona en LaLiga si vives en México. En sus últimos cinco enfrentamientos, los blaugranas registran cuatro victorias y un empate ante Mallorca. Según Transfermarkt, el último triunfo de 'Los Bermellones' sobre el Barça se remonta a mayo de 2009 cuando salieron victoriosos 2-1.

Posibles alineaciones

RCD Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Johan Mojica, Omar Mascarell, Manu Morlanes, Takuma Asano, Pablo Torre, Sergi Darder y Vedat Muriqi.

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alex Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López y Ferran Torres.

¿Dónde ver el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Barcelona desde México?

Día: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 11:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio de Son Moix

Dónde ver: Sky Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui