Liga Arco Mexicana del Pacífico: Pelotero ligamayorista llega a los Naranjeros de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si hay un equipo que tiene la exigencia de levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) para la temporada entrante, ese son los Naranjeros de Hermosillo; por eso, la directiva se encuentra realizando movimientos importantes para formar un lineup de miedo.

Este miércoles 13 de agosto, el conjunto de la capital de Sonora anunció a su primer refuerzo extranjero para el arranque de campaña del beisbol invernal; se trata de Darick Hall, quien hace par de campañas figuraba en los Philadelphia Phillies.

El cañonero estadounidense en el 2016 fue tomado por dicha organización en la ronda 14 del draft de refuerzos y, luego de varios años en sucursales de los Phillies, se estrenó haciendo su tan esperado debut en la Gran Carpa el pasado 29 de junio de 2022.

Cabe destacar que en ese año vio actividad en 42 encuentros oficiales en los que conectó 34 imparables, bateó nueve cuadrangulares y remolcó un total de 16 carreras, dejando un porcentaje de bateo de .250, números que no son nada malos para un debutante.

Por otra parte, durante su estadía en las mayores, se desempeñó principalmente como bateador designado, aunque también puede cubrir la primera base, posición que sería a la que llegaría con la novena del manager mexicano Juan Gabriel Castro para la próxima campaña.

Llega encendido

Por otra parte, en diciembre del año pasado llegó a la organización de Pittsburgh y este verano estuvo jugando en clase Triple A, de Ligas Menores, donde registró 55 compromisos, remolcó 23 anotaciones y llegó al plato en 18 ocasiones. Este será el debut del nuevo cañonero de la nación naranja en el beisbol mexicano, concretamente en la Liga Arco, por lo que se esperan grandes cosas de él.

Hasta el momento, los Naranjeros de Hermosillo no han hecho más movimientos de jugadores; únicamente destaca que el lunes dieron a conocer la lista de invitadores para la pretemporada, donde resaltan nombres como los de Isaac Paredes, Alejandro Kirk, Luis González, César Salazar, Jasson Antondo, Wilmer Ríos, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui