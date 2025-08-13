A los 45 años, Venus Williams recibe un wild card para jugar el US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La dos veces campeona del US Open, Venus Williams, regresará a sus 45 años a los torneos de Grand Slam después de una ausencia de dos años, tras recibir uno de los wild cards para competir en individuales en el torneo que se realiza en Flushing Meadows.

De acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (FIT), la estadounidense será la participante de mayor edad en individuales en el torneo desde que Renee Richards participó con 47 años en 1981.

Previamente, Williams había recibido una invitación de la Asociación de Tenis de Estados Unidos para la competencia de dobles mixtos de la próxima semana. Los partidos individuales comienzan en Nueva York el 24 de agosto.

Venus volverá a disputar un torneo grande

Venus es poseedora de siete títulos grandes en individuales, incluido el Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001, junto con otros 14 en dobles femeninos, todos ganados con su hermana menor, Serena, más dos en dobles mixtos. Serena se retiró con 23 trofeos individuales de Grand Slam después de jugar en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Williams espera llegar lejos en este evento

La mayor de las hermanas Williams participó por última vez en un torneo de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023, perdiendo en la primera ronda. No ha ganado un partido de individuales allí desde 2019. En julio pasado, cuando regresó a la gira en el DC Open para su primer partido en 16 meses, un reportero le preguntó si eso sería algo único o si había planes para otros torneos.

Solo estoy aquí por ahora, ¿y quién sabe?", respondió entonces. "Tal vez haya más... Pero por el momento, estoy enfocada solo en esto. No he jugado en un año. No hay duda de que puedo jugar al tenis, pero obviamente, al volver a jugar partidos, se necesita tiempo para entrar en el ritmo de las cosas. Definitivamente, siento que jugaré bien. Sigo siendo la misma jugadora. Golpeé a lo grande. Esta es mi marca".

En el US Open, Venus jugará el torneo de dobles mixtos del 19 al 20 de agosto con Reilly Opelka, una estadounidense de 27 años que solía estar clasificada entre las 20 mejores.

Además de Williams, otras mujeres que recibirán invitaciones individuales para el último Grand Slam del año son las estadounidenses Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman y Alyssa Ahn, además de la francesa Caroline García, quien jugará en su último torneo de Grand Slam antes de retirarse, y la australiana Talia Gibson.

Fuente: Tribuna del Yaqui