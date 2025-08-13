Los Cowboys se reafirman como la franquicia deportiva más cara del mundo

Comparta este artículo

Dallas, Estados Unidos.- Son ya casi tres décadas desde que los Dallas Cowboys levantaron su último Trofeo Vince Lombardi, una larga espera que nadie ha podido frenar y que seguramente seguirá al menos por otra campaña más.

Pero ni esto ha impedido que el llamado 'Equipo de América' se mantenga como la franquicia deportiva más valiosa del planeta, un título del que sí puede presumir en los últimos seis años.

Así lo dio a conocer el portal de Sportico, medio especializado en el negocio de los deportes, el cual señala que los Cowboys están valuados en 12 mil 800 millones de dólares, lo que representa un aumento del 24 por ciento con respecto al año pasado, cuando impusieron el récord de ser la primera franquicia deportiva en pasar la barrera de los 10 mil millones de dólares.

Los Rams son el segundo equipo más valioso

Al Top 5 de las franquicias cuyo valor rebasa los 10 mil millones en la NFL se suman Los Angeles Rams y los New York Giants, con un estimado de 10 mil 430 millones y 10 mil 250 millones, respectivamente. Los New England Patriots aparecen en el cuarto puesto con 8 mil 760 millones de dólares y el selecto grupo lo cierran los San Francisco 49ers con 8 mil 600 millones de dólares.

De acuerdo con este mismo portal, el valor promedio de cada una de las 32 franquicias de la NFL es de 7 mil 100 millones, un 20 por ciento más que el año pasado y más del doble que hace cuatro temporadas. Por el contrario, el equipo que ocupa el último lugar en cuanto a valor total en la NFL son los Cincinnati Bengals, quienes tienen una cotización de 5 mil 500 millones de dólares.

Warriors lideran a las franquicias más valiosas en la NBA

En cuanto a las otras ligas deportivas de los Estados Unidos, en la NBA, los Golden State Warriors son los más valiosos con 9 mil 400 millones de dólares. En la Major League Baseball, el equivalente son los New York Yankees con 8 mil 400 millones de dólares y en la MLS, el LAFC está cotizado en mil 28 millones de dólares.

Yankees también llevan años sin una corona

En cuanto al futbol mundial, el Real Madrid se alza sobre todos con 6 mil 750 millones de dólares, seguido del Manchester United con 6 mil 600 millones y el Barcelona con 5 mil 650 millones.

Fuente: Tribuna del Yaqui