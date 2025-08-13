Miguel Andújar se viste de héroe con grand slam en la victoria de los Reds sobre los Phillies

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- Los Cincinnati Reds vencieron a los Philadelphia Phillies con marcador de 8-0. El héroe del encuentro fue el dominicano Miguel Andújar, el cual conectó su noveno vuelacerca del año, pero este fue con la caja llena; el norteamericano Hunter Greene también tuvo una destacada actuación desde la lomita, al haber maniatado la ofensiva de Philadelphia.

El encuentro se mantuvo sin anotaciones, debido a la buena actuación de ambos lanzadores; los Reds llegaron al cuarto inning con solo un imparable conectado, pero lograron marcar la primera anotación con un doblete de Noelvi Marte, el cual impulsó a Austin Hays desde la primera almohadilla.

En el sexto inning, Elly de la Cruz se puso en circulación con un sencillo y dio muestra de su gran velocidad y agresividad en las bases, pues se descolgó desde la primera almohadilla con un batazo de Austin Hays. De nueva cuenta, Noelvi Marte fue el encargado de impulsar una carrera con un sencillo y logró anotar gracias a una serie de errores en la defensiva de los Phillies.

La fatídica séptima entrada terminó de sentenciar el resultado final del encuentro; Ke'Bryan Hayes negoció una base por bola, TJ Friedl también logró la primera base y Elly de la Cruz conectó su segundo imparable de la tarde, llenando las almohadillas. Miguel Andújar vino a la caja de bateo y conectó un slider en la parte baja de la zona de strike, depositando la pelota por detrás de la barda del jardín izquierdo.

El ganador del encuentro fue el abridor Hunter Greene, con seis entradas lanzadas de solo tres imparables y seis ponches; Greene logró su quinta victoria de la temporada en 12 juegos en los que ha participado, dejando una efectividad de 2.47. El lanzador derrotado fue el dominicano Cristopher Sánchez, tras lanzar en seis innings, admitiendo siete imparables y cuatro carreras, tres de ellas limpias; para Sánchez es apenas su cuarta derrota de la temporada, en comparación con las 11 victorias y los más de 150 episodios completados. Con la victoria de hoy, los Reds logran quedarse con la serie, al haber dividido los resultados en los encuentros previos.

Fuente: Tribuna del Yaqui