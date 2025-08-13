PSG se corona campeón de la Supercopa de Europa sobre el Tottenham en penales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Paris Saint-Germain logró alzarse con el título de la Supercopa de Europa, tras derrotar al Tottenham por la vía de los penales. Los dirigidos por Luis Enrique fueron abajo en el marcador desde la primera mitad y terminaron por remontar la desventaja en los últimos cinco minutos del partido.

Los parisinos lograron su segundo título continental, tras ganar la Champions League apenas en mayo, tras derrotar al AC Milan de una manera arrasante. De igual manera, estuvieron a nada de ganar el Mundial de Clubes 2025, pero cayeron en la final contra el Chelsea con marcador de 3-0. Aun adoloridos por la derrota ante el equipo inglés, el PSG se dispuso a enfrentar el compromiso con la consigna de alcanzar el 'quintete'.

Micky van de Ven inauguró el marcador en el Bluenergy Stadium al minuto 39, tras un rechazo del guardameta del PSG; el encuentro se fue a los vestidores sin más anotaciones, pero en el arranque del segundo tiempo, el camino a la gloria para el equipo francés se puso más inclinado con la anotación del argentino Cuti Romero, con un insólito error de Lucas Chevalier.

Cuando parecía que el duelo se había sentenciado, el PSG comenzó a generar llegadas de peligro, hasta que lograron su cometido en el minuto 84; Kang-In Lee, el cual entró al encuentro unos minutos antes, conectó un zurdazo desde afuera del área, el cual terminó en las redes, dejando la ventaja en la mínima. Cuando el Tottenham se tiró atrás, tratando de evitar la desgracia, Ousmane Dembélé lanzó un centro al área chica, el cual fue rematado por Gonzalo Ramos, empatando el encuentro en el minuto 90+4.

Tras el gol, el Tottenham lució desmotivado y se terminó reflejando en los penales; a pesar de que Vitinha comenzó la tanda errando el suyo ante una portería vacía, el PSG firmó su título en solo cinco rondas, tras el fallo en dos ejecuciones por parte del equipo inglés. El Paris Saint-Germain acumula cinco títulos en el 2025: la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Europa.

Fuente: Tribuna del Yaqui