¡Qué padre barrida! San Diego completa la limpia de visita ante los Giants

San Francisco, Estados Unidos.- De cara a lo que será un auténtico choque de titanes el fin de semana ante Los Angeles Dodgers, los San Diego Padres se aseguraron de llegar calientos, tras apalear 11-1 a los Giants y completarle la barrida de tres encuentros en San Francisco.

El explosivo ataque de 14 imparables de los carmelitas lo encabezó Ramón Laureano con tres hits, y los Padres extendieron su racha ganadora a cinco juegos para colocarse medio juego por delante de los Dodgers en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers recibían a los Angelinos el miércoles por la noche.

Ryan O'Hearn celebra tras conectar un imparable

Nick Pivetta (12-4) permitió cuatro hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas para apuntarse la victoria. Retiró a once bateadores consecutivos desde la tercera entrada hasta la séptima. Los Giants han perdido cinco juegos consecutivos, todos en casa, en los que fueron superados 32-5.

Los sencillos de dos carreras de Jake Cronenworth y Fernando Tatis Jr. destacaron en la segunda entrada de siete anotaciones de los Padres. Seis de las siete carreras fueron limpias y todas fueron de Kai-Wei Teng (1-2), quien otorgó tres bases por bolas en este episodio.

Laureano también conectó un cuadrangular de dos carreras ante Joey Lucchesi y San Diego anotó tres veces más en el quinto. Fue el jonrón número 17 de la temporada para Laureano, quien fue adquirido de Baltimore en la fecha límite de cambios.

Momento clave

Con las bases llenas en el segundo inning, Cronenworth conectó una línea suave por el medio. Los Giants podrían haber sido capaces de convertir una doble matanza, pero la pelota golpeó la segunda base y se internó en el jardín central para un sencillo que puso el 2-0.

Estadística clave

Dominic Smith de los Giants se fue de 4-0, poniendo fin a la racha de hits activos más larga en las mayores con 15 juegos. Fue la seguidilla más larga para un bateador de San Francisco desde la de 17 juegos de Donovan Solano en 2020.

Lo que se viene

San Diego descansa este jueves y a partir del viernes abre una serie de tres encuentros contra los anfitriones Dodgers. También el viernes, los Giants recibirán a los Tampa Bay Rays con el derecho Landen Roupp (7-6, 3.11 ERA) programado para regresar de una temporada en la lista de lesionados para el juego uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui