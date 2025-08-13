Se termina el sueño para el cajemense Misael Cabrera en la Copa Mundial del CMB

Comparta este artículo

Riad, Arabia Saudita.- El sueño de levantar la primera Copa Mundial de Boxeo profesional terminó para el sonorense Misael Cabrera, ya que este miércoles 13 de agosto, cayó por decisión unánime ante el todavía invicto Mujibillo Tursunov.

Aunque no logró meterse entre los cuatro mejores superligeros en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cajemense se va con la frente en alto, pues protagonizó una de las mejores contiendas del torneo y dejó todo arriba del ring.

Dentro de las acciones, Tursunov fue el que conectó los mejores golpes desde el inicio y, aunque le restaron un punto por un golpe bajo, el uzbeko no se cansó de tirar golpes e ir al frente. Por su parte, Misael Cabrera trató de cerrar mejor en el quinto y sexto, pero no fue suficiente para llevarse el resultado.

Al final, el de la colonia '410' perdió por decisión unánime con puntuaciones de 58-55, 57-56 y 57-56, terminando con esto la participación del único pugilista sonorense registrado en la primera Copa Mundial de boxeo profesional.

El camino

Cabe destacar que el cajemense era uno de los favoritos en llevarse la corona en la división de los superligeros, ya que en la primera ronda terminó con el invicto del estadounidense Joseph Abudy, mientras que en los octavos de final, eliminó al también mexicano Aarón Barajas.

Además, a diferencia de sus rivales, Misael Cabrera ya sabe lo que es portar un cinturón importante en su carrera, debido a que en el 2022 conquistó el título Fecarbox, peso ligero, al derrotar a Jonathan Escobedo en la 60.ª Convención Anual del CMB.

Jornada agridulce

Este miércoles, en total fueron tres peleadores mexicanos los que compitieron en la tercera fase del torneo que se disputa en Riad, Arabia Saudita, y solo uno obtuvo su boleto a la siguiente ronda; Emiliano Aguillón y Misael Cabrera también compitieron, pero desafortunadamente para ellos quedaron eliminados.

Mientras tanto, Brandon 'Perro' Mosqueda venció por decisión al uzbeko Ayubkhon Bakhtiyorov y avanzó a semifinales, en peso pluma, por lo que México sigue teniendo representante arriba del ring.

Fuente: Tribuna del Yaqui