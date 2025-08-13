UFC: Arman Tsarukyan explica cómo haría para noquear a Ilia Topuria en el primer round

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Ilia Topuria se coronó en UFC 317 tras vencer de forma categórica al brasileño Charles Oliveira, Arman Tsarukyan ha aprovechado cada espacio para burlarse del campeón de las 155 libras o, bien, para exigir una oportunidad titular. A pesar de que el armenio es el número uno en el ranking y por ende debería ser el siguiente en la lista, la realidad es que su nombre se está barajando junto al de otros nombres importantes de la división como Justin Gaethje, Max Holloway o el inglés Paddy Pimblett

En una de sus más recientes declaraciones, Tsarukyan pronosticó cómo se desarrollaría una pelea con 'El Matador'. El combatiente declaró que desde los primeros minutos del combate podría hacer uso de su lugar y su habilidad como grappler, incluso se atrevió a decir que puede noquear al monarca ligero, lo cual resulta muy osado tomando en cuenta que el hispanogeorgiano jamás ha sido noqueado, es más se mantiene invicto con un récord profesional de 17-0, con 7 KO’s incluidos.

Solo voy a ir allí, derribarlo y noquearlo con mis codos... En el primer asalto", dijo 'Ahalkalakets' con mucha seguridad durante un encuentro con medios de comunicación.

Aún no sabemos si Arman será el siguiente retador de Ilia, pero lo que es claro es que está sabiendo cómo vender un posible enfrentamiento por el título de las 155 libras. Hace unas semanas, incluso, mencionó que no tiene problema en enfrentar a otro oponente de jerarquía dentro de la categoría en caso de que la UFC elija a otro oponente para Topuria, siempre y cuando Dana White y su equipo le permitan aspirar al cetro en su siguiente compromiso.

En las últimas semanas, Arman Tsarukyan se ha dejado ver muy activo en redes sociales, en donde se le ha visto entrenando a la par de Khamzat Chimaev, quien el sábado 22 de agosto entrará al octágono para retar al actual campeón de peso medio, Dricus Du Plessis, en el UFC 319. Por el momento, el futuro del armenio es incierto y, aunque hace unos el polaco Mateusz Gamrot (peleador que venció a Tsarukyan en junio de 2022) lo retó para volver a combatir, se desconoce cuándo regresará a la acción.

Fuente: Tribuna del Yaqui