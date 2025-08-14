Albies produce tres carreras y los Braves salen con la serie en su visita a los Mets

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Ozzie Albies se fue de 4-3, con un cuadrangular incluido y remolcó la carrera de la ventaja con un doble en la octava entrada, además de conectar un sencillo productor para que los Atlanta Braves vencieran el jueves por 4-3 a los New York Mets y se quedaran con la serie, por 2-1.

Con este revés, los Metropolitanos han perdido 13 de sus últimos 15 juegos y su ventaja sobre los Cincinnati Reds en la carrera por el último puesto de comodín se redujo a únicamente medio juego.

Albies estuvo muy activo con el madero

El triunfo fue para Bryce Elder (5-9), quien permitió tres carreras (dos limpias) en siete entradas para los Braves, que tienen marca de 7-3 contra los Mets esta temporada. Raisel Iglesias obtuvo su salvamento 17 con un noveno capítulo perfecto.

El cuadrangular de Albies fue contra el abridor japonés Kodai Senga en el tercer inning y después conectó un sencillo productor ante Tyler Rogers en el sexto. Michael Harris II empató el juego con un doble productor ante Ryan Helsley (3-3) en el octavo, antes de anotar con un inatrapable de Albies a lo profundo del jardín derecho. Senga permitió dos carreras en cinco entradas y dos tercios.

El dominicano Francisco Lindor conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y Brandon Nimmo con elevado de sacrificio y Pete Alonso con un sencillo, tuvieron carreras impulsadas consecutivas para darle a los Mets una ventaja de 3-2 en la sexta.

Estadísticas clave

En su carrera en las Mayores, Albies tiene 81 carreras impulsadas en contra de los Mets, su mayor cantidad contra cualquier oponente. Lindor y Soto se robaron una base cada uno y los Mets extendieron su racha de robos consecutivos sin ser atrapados a un récord del equipo de 36.

A continuación

Los Mets permanecerán en casa el viernes, cuando reciban la visita de los Seattle Marineros, con el duelo programado entre el zurdo Sean Manaea (1-1, 4.33 ERA) en contra del derecho Luis Castillo (8-6, 3.19). Los Bravos continúan una gira de seis juegos el viernes con el diestro Hurston Waldrep (2-0, 1.54) en el montículo contra el zurdo Joey Cantillo (3-2, 4.11) y los Cleveland Guardians.

Fuente: Tribuna del Yaqui