Analista de ESPN lanza dura crítica contra José Juan Macías y lo califica como arrogante

Ciudad de México.- El analista de ESPN y exfutbolista mexicano, Ricardo Peláez, no se guardó nada y compartió su experiencia con José Juan Macías, jugador con el coincidió durante su etapa como director deportivo de Chivas. Aunque reconoció la calidad futbolística del delantero, el comentarista también habló de algunos aspectos negativos de 'JJ', quien según diferentes reportes estaría a punto de regresar al futbol mexicano con uno de los denominados cuatro grandes de la Liga MX.

Fue durante la emisión del miércoles 13 de agosto de 2025 en Futbol Picante, cuando Peláez Linares fue cuestionado por su compañero de mesa, Javier Alarcón, sobre las características de Macías como futbolista. Tras ello, el directivo se expresó acerca de las cualidades que el tapatío le puede aportar a cualquier equipo, sin embargo, también dejó entrever que el problema de José Juan pasa más por el aspecto mental, factor que anteriormente se le ha criticado al exjugador del Getafe.

Sí es especial, es un jugador diferente, difícil de gestionar, pero tiene calidad, eso no podemos ponerlo a prueba. Si es arrogante, se cree más de lo que ha podido mostrar en el futbol y eso es bueno, bien canalizado es bueno, pero lo que pintaba para ser un grandísimo jugador, se ha quedado corto por lo mismo, por las lesiones, por soberbia, por lo que sea", mencionó el analista deportivo.

Asimismo, Ricardo hizo hincapié en el largo historial de lesiones que ha sufrido Macías, las cuales lo han llevado a estar a punto del retiro.

Es un jugador que sin duda tiene calidad, sin duda tiene gol, tiene poco sacrificio, si pierde la pelota tiene poco sacrificio; tiene calidad, tiene capacidad para hacer goles y después se dan un cúmulo de lesiones importantes de ligamento cruzado, de una, dos o tres, hasta 2 continuas, y después poca participación", señaló.

José Juan Macías, muy cerca de volver a la Liga MX

Ante la escasez de delanteros y con muy pocas opciones en el mercado, la directiva de Pumas UNAM ha puesto su mirada en 'JJ' Macías. Según información de Súper Deportivo y César Luis Merlo, el atacante de 25 años, quien recientemente estuvo a prueba con el Real Valladolid de España, ha estado entrenando en las instalaciones del club felino y su evolución ha llamado favorablemente la atención de los directivos, por lo que su llegada estaría muy avanzada.

Fuente: Tribuna del Yaqui