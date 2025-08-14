¡Estalló la bomba! Julio Urías es invitado a la lista de pretemporada de los Tomateros de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En una noticia que sorprendió a propios y extraños, el nombre de Julio Urías se vuelve tendencia una vez más, pero ahora sí lo es dentro del 'Rey de los Deportes', ya que los Tomateros de Culiacán anunciaron este jueves 14 de agosto al pitcher culichi como uno de los jugadores invitados para la pretemporada.

Fue a través de sus redes sociales como el conjunto de la capital de Sinaloa presentó una lista de 65 peloteros mexicanos invitados a los entrenamientos, destacando el nombre de la exestrella de Los Ángeles Dodgers, Julio Urías.

Con esto, tras una larga inactividad debido a una sanción por violencia doméstica en Estados Unidos, el exseleccionado nacional recibió por primera vez la invitación del club guinda para incorporarse a las actividades físicas que comenzarán el próximo 8 de septiembre.

Cabe destacar que el equipo de la capital de Sinaloa posee los derechos del inicialista azteca y, aunque todavía no es una realidad que vaya a reportar con Tomateros de Culiacán y tenga su tan esperado debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el aparecer en la lista de jugadores invitados le da la oportunidad a Urías de volver al diamante.

Actualmente, Julio Urías es agente libre, y desde el pasado 17 de julio se encuentra habilitado para tener actividad y firmar con cualquier equipo de Grandes Ligas, pero al parecer serán los Tomateros, la primera franquicia que le abrirá las puertas a la exestrella del Big Show.

El pitcher tuvo su última aparición el ya lejano 1 de septiembre de 2023 frente a los Atlanta Braves, donde tuvo actividad en cinco entradas, completasen las que permitió nueve imparables y cinco carreras limpias. Posteriormente, a los dos días de esa presentación, tuvo un problema con la justicia de Estados Unidos, por lo que fue suspendido y puesto en libertad por los actuales campeones de la Serie Mundial.

Por otra parte, la lista de invitados que presentó Tomateros este jueves incluye a siete receptores, 12 jugadores de campo, seis jardineros y 40 lanzadores, incluido Julito. Es común que los equipos de la Liga Arco siempre inviten a sus bigleaguers, pero eso no asegura que vayan a participar, aunque en las últimas dos campañas los 'guindas' no contemplaban a Urías entre sus planes y al parecer para la edición entrante sí.

Fuente: Tribuna del Yaqui