Los Venados de Mazatlán tendrán banquillo de lujo para la temporada entrante de la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- Si hay un equipo al que se le ha negado el campeonato en los últimos años en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), esos son los Venados de Mazatlán, que para la temporada entrante espera tener grandes resultados y cumplir con el objetivo, ya que están fortaleciendo una de las áreas más importantes: el banquillo.
La directiva porteña dio a conocer que el legendario Juan José Pacho, referente del beisbol mexicano y figura histórica del club, regresa para tomar el mando en el banquillo para este torneo, donde Venados de Mazatlán celebra ocho décadas de historia.
El conocido como 'J. J. Pacho' tiene una larga historia con la escuadra roja como jugador y después como manager, marcando en las dos áreas un gran trabajo, por lo que ahora se encuentra listo una vez más.
El cuerpo técnico es muy importante para el club; en lo personal, tener gente de confianza y, con el regreso de Gerardo Álvarez como coach de banda, viene a ayudarme. Es gente que estuvo conmigo en el campeonato de Venados, en Serie del Caribe, donde fue coach de banda y de tercera, gente experimentada, con conocimiento en el beisbol invernal y en playoff", declaró el jefe de banquillo de los porteños.
Igualmente, Pancho aseguró que para esta edición el club fortaleció la ofensiva, con la llegada de un 'viejo conocido'. "En el bateo regresa Adán Muñoz, campeón de bateo en la liga, mánager y coach de bateo, gente de confianza, gente que sabe y que hace los ajustes necesarios; en el catcheo, Héctor Páez, quien ha hecho un gran trabajo, y en el pitcheo, Luis Vázquez, con años de experiencia; vienen Jorge Loreto, Héber Gómez; tenemos un gran grupo de confianza, siento que nos va a aportar mucho y me va a dar la tranquilidad de contar con gente de experiencia a mi lado", compartió el timonel.
A su vez, el cuerpo técnico que acompañará al ídolo de Venados estará conformado por entrenadores de una ya contada trayectoria, listos para afinar cada detalle en la ofensiva, defensiva. Aunque Pacho ha dirigido a los Venados en múltiples etapas, dejando huella y su cercanía con la afición, este 2025-2026 tendrá un reto mayor, el cual es ganar la corona.
Banquillo
Juan José Pacho/ Mánager
Édgar Osuna/ Coach de Bullpen
Gerardo Álvarez/ Coach de Banca
Adán Muñoz/ Coach de Bateo
Luis Vásquez/ Coach de Pitcheo
José Burgos/ Analítico
Héctor Páez/ Coach de Catcheo
Jorge Loredo/ Coach de Tercera
Héber Gómez/ Coach de Primera
Salvador Navarrete/Cátcher de bullpen
José Manuel Lizárraga/ Doctor
Paola Lizárraga/ Fisioterapeuta
Ana Tirado/ Fisioterapeuta
Ricardo Urías/ Trainer
Carlos Olmos/ Trainer
Carlos Herrara/ Bat Boy
Jesús Hernández/ Bat Boy
Gabriel Acevedo/ Bat Boy
Fernando Robles/ Bat Boy
Fuente: Tribuna del Yaqui