Los Venados de Mazatlán tendrán banquillo de lujo para la temporada entrante de la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- Si hay un equipo al que se le ha negado el campeonato en los últimos años en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), esos son los Venados de Mazatlán, que para la temporada entrante espera tener grandes resultados y cumplir con el objetivo, ya que están fortaleciendo una de las áreas más importantes: el banquillo.

La directiva porteña dio a conocer que el legendario Juan José Pacho, referente del beisbol mexicano y figura histórica del club, regresa para tomar el mando en el banquillo para este torneo, donde Venados de Mazatlán celebra ocho décadas de historia.

El conocido como 'J. J. Pacho' tiene una larga historia con la escuadra roja como jugador y después como manager, marcando en las dos áreas un gran trabajo, por lo que ahora se encuentra listo una vez más.

El cuerpo técnico es muy importante para el club; en lo personal, tener gente de confianza y, con el regreso de Gerardo Álvarez como coach de banda, viene a ayudarme. Es gente que estuvo conmigo en el campeonato de Venados, en Serie del Caribe, donde fue coach de banda y de tercera, gente experimentada, con conocimiento en el beisbol invernal y en playoff", declaró el jefe de banquillo de los porteños.

Igualmente, Pancho aseguró que para esta edición el club fortaleció la ofensiva, con la llegada de un 'viejo conocido'. "En el bateo regresa Adán Muñoz, campeón de bateo en la liga, mánager y coach de bateo, gente de confianza, gente que sabe y que hace los ajustes necesarios; en el catcheo, Héctor Páez, quien ha hecho un gran trabajo, y en el pitcheo, Luis Vázquez, con años de experiencia; vienen Jorge Loreto, Héber Gómez; tenemos un gran grupo de confianza, siento que nos va a aportar mucho y me va a dar la tranquilidad de contar con gente de experiencia a mi lado", compartió el timonel.

A su vez, el cuerpo técnico que acompañará al ídolo de Venados estará conformado por entrenadores de una ya contada trayectoria, listos para afinar cada detalle en la ofensiva, defensiva. Aunque Pacho ha dirigido a los Venados en múltiples etapas, dejando huella y su cercanía con la afición, este 2025-2026 tendrá un reto mayor, el cual es ganar la corona.

Banquillo

Juan José Pacho/ Mánager

Édgar Osuna/ Coach de Bullpen

Gerardo Álvarez/ Coach de Banca

Adán Muñoz/ Coach de Bateo

Luis Vásquez/ Coach de Pitcheo

José Burgos/ Analítico

Héctor Páez/ Coach de Catcheo

Jorge Loredo/ Coach de Tercera

Héber Gómez/ Coach de Primera

Salvador Navarrete/Cátcher de bullpen

José Manuel Lizárraga/ Doctor

Paola Lizárraga/ Fisioterapeuta

Ana Tirado/ Fisioterapeuta

Ricardo Urías/ Trainer

Carlos Olmos/ Trainer

Carlos Herrara/ Bat Boy

Jesús Hernández/ Bat Boy

Gabriel Acevedo/ Bat Boy

Fernando Robles/ Bat Boy

Fuente: Tribuna del Yaqui