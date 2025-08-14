Oportunidad de oro: Mexicana va ante una excampeona del mundo en UFC 319

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Este sábado 16 de agosto en el UFC 319, la mexicana María Guadalupe Godínez tendrá la pelea más importante de su vida, pero que sobre todo podría catapultar su carrera en el mejor octágono del mundo, ya que se medirá ante la excampeona mundial Jessica Andrade.

La artista marcial mixta azteca subirá al octágono como parte de los combates preliminares del evento que encabezan Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev, por el título de los medianos, en el United Center de Chicago.

En gran momento

'Loopy' Godínez quien es originaria de Aguascalientes, actualmente tiene un récord de 13 victorias y cinco derrotas, un triunfo por nocaut y dos por sumisión en toda su trayectoria. Fue en el 2021 cuando debutó en la UFC contra Jessica Penne el 17 de abril y, aunque en esa ocasión se llevó el descalabro, la mexicana pudo levantarse y desde entonces ha marcado una gran carrera, ubicada entre las 10 mejores de la división de peso paja.

Dentro de la empresa de Dana White ha ganado tres de sus últimos cinco combates. En su más reciente compromiso, Lupita venció a Julia Polastri por decisión unánime, en un choque que se celebró en la Arena Ciudad de México.

Por su parte, la brasileña de 33 años es una de las mejores de la categoría en los últimos años, fue campeona y presume un récord de 26 peleas ganadas (de las cuales 10 son por nocaut y ocho por sumisión), además de 14 descalabros, pero actualmente no vive su mejor momento, ya que liga dos derrotas de manera consecutiva, así que un nuevo tropiezo ante 'Loopy' la podría alejar del top cinco y despedirse de la empresa. Entre los grandes nombres que ha enfrentado Jessica Andrade en su carrera destacan: Rose Namajunas, Weili Zhang, Valentina Shevchenko y Tatiana Suarez.

Y aunque Godínez no tiene los nombres que ostenta su rival, igualmente la de Aguascalientes ha compartido el octágono con grandes figuras como Mackenzie Dern, Virna Jandiroba y Angela Hill.

En caso de que María Guadalupe salga con la mano en alto este sábado en Chicago, escalaría rápidamente al top cinco de la división y se pondría cada vez más cerca de tener una oportunidad por el campeonato. Actualmente, la reina de la categoría paja es Weili Zhang.

Fuente: Tribuna del Yaqui