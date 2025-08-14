Premier League EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver al mexicano Julián Araujo vs Liverpool?

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- Liverpool FC, el actual campeón de Inglaterra, hará su presentación en la temporada 2025-26 de la Premier League cuando reciba la visita del AFC Bournemouth, club en el que milita el mexicano Julián Araujo. 'Los Reds' buscarán iniciar con el pie derecho el campeonato y es que con un plantel renovado en todas sus líneas, el equipo rojo es candidato para volver a levantar la liga.

En su primer duelo importante de la campaña, los pupilos de Arne Slot cayeron ante el Crystal Palace en la Community Shield. En ese partido, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, ambos fichajes recientes del Liverpool para esta temporada, se estrenaron en un encuentro que terminó 2-2 en el tiempo regular y que se definió en la tanda de penales 3-2 a favor de los dirigidos por Oliver Glasner.

Durante la pretemporada, el conjunto de Anfield se midió a rivales como AC Milán, Athletic Bilbao y Yokohama Marinos. Aparte de Ekitike y Frimpong, la directiva del gigante inglés también se hizo con los servicios del alemán Florian Wirtz y el hungaro Milos Kerkez, quien hasta hace unos meses era futbolista del Bournemouth, equipo al cual enfrentará ahora defendiendo la playera del Liverpool.

Por su parte, 'Los Cherries' tratarán de mejorar lo hecho durante la Premier League 2024-25, misma en la que terminaron en la novena posición con 56 puntos. El equipo de Andoni Iraola se desprendió de piezas claves en el mercado de fichajes. Además de Kerkez, Dean Huijsen e Ilya Zabarnyi dejaron la institución para fichar con el Real Madrid y París Saint-Germain, respectivamente.

Posibles alineaciones

Liverpool FC: Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah y Hugo Ekitike.

AFC Bournemouth: Ðorde Petrovic, Julián Araujo, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Hamed Traorè, David Brooks, Ben Winterburn, Marcus Tavernier, Dango Ouattara y Evanilson.

¿Dónde ver en México el partido de la jornada 1 de Premier League entre Liverpool y Bournemouth?

Día: Viernes 15 de agosto de 2025

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Anfield

Dónde ver: Caliente TV

Fuente: Tribuna del Yaqui



