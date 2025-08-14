Premier League EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver en México el Sunderland vs West Ham?

Comparta este artículo

Sunderland, Inglaterra.- El recién ascendido, Sunderland AFC, iniciará su aventura en la temporada 2025-26 de la Premier League recibiendo la visita del West Ham, equipo en el que milita el mexicano Edson Álvarez. Sin grandes contrataciones y con la sensible baja de Mohammed Kudus, el conjunto londinense debutará en el campo del Stadium of Light (Estadio de la Luz) con la firme convicción de mejorar su papel de la campaña pasada.

'Los Hammers' cerraron su pretemporada con un empate 1-1 ante LOSC Lille, aunque posteriormente en la tanda de penales se impusieron 5-4. Dicho compromiso estuvo marcado por la ausencia de 'El Machín', lo cual alimenta los rumores sobre una posible salida del club al que llegó para la temporada 2023-24. No obstante, en medio de estas especulaciones, West Ham anunció que Álvarez dejará atrás el dorsal 19 para portar el 4 de ahora en adelante.

Para la 2024-25, el originario de Tlalnepantla disputó 28 partidos, 20 de ellos como titular, y disputó un total de 1781 minutos. Sin embargo, el mexicano sufrió una baja de juego y en algunos encuentros resultó expulsado, lo que provocó que su entrenador Graham Potter utilizará a otros elementos en el mediocampo 'hammer'. Ante una posible salida, el seleccionado nacional ha sido vinculado a equipos como el AS Mónaco y el Borussia Dortmund.

Con respecto al rival de Edson Álvarez, 'Los Black Cats' regresaron a la Premier League tras ocho años de ausencia y lo hicieron de forma agónica. En la final de la promoción de la Championship, el Sunderland venció 2-1 al Sheffield United con goles de Eliezer Mayenda y Tom Watson. Ahora con grandes fichajes como Omar Alderete, Granit Xhaka y Reinildo, lucharán por permanecer en el máximo circuito del futbol inglés.

Posibles alineaciones

Sunderland: Robin Roefs, Trai Hume, Jenson Seelt, Daniel Ballard, Reinildo, Habib Diarra, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Simon Adingra y Eliezer Mayenda.

West Ham: Alphonse Areola, Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Nayef Aguerd, Max Kilman, Malick Diouf, James Ward-Prowse, Tomáš Soucek, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen y Niclas Füllkrug.

¿Dónde ver en México el partido de la jornada 1 de Premier League entre Sunderland y West Ham?

Día: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 08:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Stadium of Light (Estadio de la Luz)

Dónde ver: Caliente TV

Fuente: Tribuna del Yaqui