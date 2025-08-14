Reflectores para todos; la NBA anuncia su calendario de juegos completo

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La Liga Nacional de Baloncesto (NBA) dio a conocer su calendario completo de juegos para la temporada 2025-2026, en la que destacan dos esperados regresos de jugadores para enfrentar a sus exequipos, y ambos curiosamente se disputarán en una sola semana de noviembre.

También durante la develación del calendario, se dio a conocer que todos los equipos de la NBA tendrán al menos dos partidos televisados nacionales esta temporada, confirmó la liga el jueves.

Dentro de estos, se encuentra el regreso de Kevin Durant a Phoenix, el 24 de noviembre para enfrentar a los Suns como miembro de los Houston Rockets. Unos días después, el 28, Anthony Davis estará de vuelta por primera vez en Los Ángeles cuando los Dallas Mavericks se enfrenten a los Lakers en un partido de la fase de grupos de la Copa NBA.

Davis ya conoce la fecha para su duelo ante LeBron

Otro reencuentro esperado es el de Luka Doncic y Los Angeles Lakers, que se enfrentarán a su exequipo, los Dallas Mavericks, cuatro veces esta temporada. Los juegos en Dallas son el 24 de enero y el 5 de abril. Los juegos en Los Ángeles son el antes mencionado 28 de noviembre y el 12 de febrero.

A 'votar'… la bola

La NBA, que no jugó en el día de las elecciones en las campañas 2022, 2023 y 2024, tendrá juegos en esa fecha (4 de noviembre) esta temporada. El campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, juega contra Los Angeles Clippers como parte de la lista de seis juegos en esa fecha.

80 juegos, o más

Como ya es costumbre, todos los equipos jugarán 82 partidos de temporada regular. Los calendarios publicados esta semana solo enumeran 80, ya que los dos espacios restantes se llenarán dependiendo de cómo les vaya a los equipos en el juego de todos contra todos durante la Copa de la NBA.

Durant volverá a Phoenix, pero con otro uniforme

El juego de campeonato de la Copa NBA en Las Vegas una vez más no contará en el calendario para esos equipos, ya que técnicamente elevaría su total de temporada a 83 juegos.

Revanchas

El Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers no esperarán mucho para una revancha de las Finales de la NBA de la temporada pasada. El Thunder va a Indianápolis el 23 de octubre. Los Pacers regresan a Oklahoma City el 23 de enero.

Fin de rol regular

El último día de la temporada regular es el 12 de abril, fecha en la que jugarán los 30 equipos. Pero la liga está retrasando los horarios de inicio; todos los juegos fueron a las 13:00 horas o a las 15:30, y ahora será a las 18:00 o a las 20:30 esta temporada. Los 30 equipos también jugarán el viernes 10 de abril. No hay juegos el sábado 11 de abril. El torneo de play-in comienza el 14 de abril.

