A romper el cochinito; FIFA anuncia PRECIOS de los boletos para Mundial 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco menos de un año del arranque de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, la Federación Internacional de Futbol (FIFA) inició con la venta de boletos para presenciar los encuentros que se disputarán en territorio mexicano, aunque los precios de estos no serán del agrado o del alcance de todo mundo.

Dichas entradas tienen un costo que va desde los 34 mil 700 hasta cerca de los 130 mil para duelos de fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como para dos de los partidos de dieciseisavos de final; mientras que la venta general sería a partir del 10 de septiembre.

En el portal de la FIFA, fifaworldcup26.hospitality.fifa.com, se da a conocer que el acceso más barato tiene un costo de 34 mil 700 pesos por persona, aunque este puede ser un juego que dispute una selección no anfitriona; además de que tiene que ser correspondiente a la fase de grupos o dieciseisavos de final.

El Estadio Azteca albergará la inauguración del evento

De acuerdo con este portal, este costo tiene opciones de estar en un "salón junto al campo, VIP, salón de trofeos, club de campeones y pabellón de la FIFA".

El 'Gigante de Acero' también será sede del Mundial

El mismo portal maneja varios paquetes para la justa mundialista; uno se llama 'Serie Venue', que incluye de cuatro a nueve juegos, según la sede. Se informó que el aficionado puede escoger encuentros de cualquier día y etapa, además de poder ingresar a salones VIP; estos tienen un precio de 142 mil 400 por persona. Además, los interesados deben contar con tarjetas Visa, siendo estos quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.

El Akron de Guadalajara etsá listo para la compentencia

Sin embargo, los seguidores de la Selección Mexicana tendrán que esperar para poder adquirir sus entradas para apoyar al Tricolor, ya que dichos boletos todavía no aparecen en el sistema de venta.

No hay que olvidar que la Copa del Mundo de 2026 arranca el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca abra sus puertas para la inauguración de este evento, convirtiéndose en el primer recinto en ser anfitrión en tres ocasiones del primer juego de la máxima competencia internacional de la FIFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui