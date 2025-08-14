Salón de la Fama en Huatabampo inmortalizará a sus deportistas; aquí los detalles

Huatabampo, Sonora.- El Comité del Salón de la Fama del Deportista Huatabampense se prepara para ingresar a los nuevos galardonados de la generación 2025, así como reconocer a los atletas destacados del año.
Ana María Ruiz Millán, presidenta del comité, mencionó que se buscará honrar a los deportistas que han puesto en alto el nombre de la 'Tierra de Generales' en los últimos años y que a su vez, motivan a las nuevas generaciones.
Te podría interesar
- Clima en Sonora
Clima en Sonora: Conagua pronostica LLUVIAS INTENSAS para esta NOCHE; a esta HORA sería la TORMENTA
- NAvojoa
FOTOS: Grave accidente en carretera Navojoa-Huatabampo deja cinco víctimas; dos murieron tras el impacto
- columna de opinión
Huatabampo y sus músicos: ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron?
Revisamos expedientes, recabamos opiniones de expertos y escuchamos a la familia deportiva de Huatabampo para garantizar que cada selección sea justa y representativa", indicó.
Entre los deportistas a inmortalizar se encuentran:
• Jesús Daniel Toledo Sierra – Halterofilia
• Regino Corrales Reyes – Instructor de boxeo
• María Teresa Domínguez Islas – Maratonista
• José Cruz Cortez (+) – Promotor deportivo
• Jesús Gustavo 'Taviro' Corral Ríos – Boxeador profesional
• Ignacio 'Nacho' Ortega Valenzuela (+) – Beisbolista amateur
• Cosme Arnoldo 'Choropito' Armenta Gastélum – Beisbolista amateur
• Ignacio 'El Chacalón' Miranda Barreras (+) – Entrenador de gimnasia artística
• Saúl Valenzuela Gil – Beisbolista profesional
• Carlos Alberto 'Chispa' Gastelum Ochoa – Beisbolista profesional
Mientras que los reconocimientos al deportista del año los recibirán: Alondra Yasmin Ramos Ayala, boxeadora, y Kirgi Li Jean-Louis Millanes, lanzamiento de martillo.
Fuente: Tribuna del Yaqui