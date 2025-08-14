Salón de la Fama en Huatabampo inmortalizará a sus deportistas; aquí los detalles

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- El Comité del Salón de la Fama del Deportista Huatabampense se prepara para ingresar a los nuevos galardonados de la generación 2025, así como reconocer a los atletas destacados del año.

Ana María Ruiz Millán, presidenta del comité, mencionó que se buscará honrar a los deportistas que han puesto en alto el nombre de la 'Tierra de Generales' en los últimos años y que a su vez, motivan a las nuevas generaciones.

Revisamos expedientes, recabamos opiniones de expertos y escuchamos a la familia deportiva de Huatabampo para garantizar que cada selección sea justa y representativa", indicó.

Entre los deportistas a inmortalizar se encuentran:

• Jesús Daniel Toledo Sierra – Halterofilia

• Regino Corrales Reyes – Instructor de boxeo

• María Teresa Domínguez Islas – Maratonista

• José Cruz Cortez (+) – Promotor deportivo

• Jesús Gustavo 'Taviro' Corral Ríos – Boxeador profesional

• Ignacio 'Nacho' Ortega Valenzuela (+) – Beisbolista amateur

• Cosme Arnoldo 'Choropito' Armenta Gastélum – Beisbolista amateur

• Ignacio 'El Chacalón' Miranda Barreras (+) – Entrenador de gimnasia artística

• Saúl Valenzuela Gil – Beisbolista profesional

• Carlos Alberto 'Chispa' Gastelum Ochoa – Beisbolista profesional

Mientras que los reconocimientos al deportista del año los recibirán: Alondra Yasmin Ramos Ayala, boxeadora, y Kirgi Li Jean-Louis Millanes, lanzamiento de martillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui