Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Johan Vásquez encabezan la legión azteca en el futbol de Europa

Londres, Inglaterra.- Luego de un verano cargado de competencias internacionales como el Mundial de Clubes de la FIFA y algunos torneos continentales, este fin de semana por fin rodará el balón de manera oficial en las ligas más importantes del 'Viejo Continente' y, tal y como ha sido una constante en los últimos años, el balompié mexicano estará muy bien representado.

Aunque el número de jugadores aztecas que estarán militando en Europa no es el esperado, para este torneo hay presencia tricolor en las mejores ligas del mundo, como lo son: Edson Álvarez y Raúl Jiménez en la Premier League, además de Johan Vásquez y Santi Giménez en la Serie A.



Artillería pesada

Sin duda, la figura más importante del futbol mexicano es actualmente Raúl Jiménez; en el pasado quedó la fractura de cráneo, pues se ha establecido de nuevo como un delantero top con el Fulham, equipo en el que jugará su tercera temporada. Para el 'Lobo' es vital estar bien porque está llamado a ser la figura de México en el Mundial en casa. La campaña pasada logró marcar 12 goles y tres asistencias, siendo el máximo anotador de su club y saliendo como titular en 30 encuentros.

Mientras que el otro jugador a seguir es igual en el ataque. Se trata de Santiago Giménez, quien después de llegar en enero al AC Milan, tiene ahora sí una dura prueba para afianzarse en la titularidad del histórico club. Aunque comenzó bien su aventura en Italia finalizando con seis tantos, por momentos llegó a ser el tercer atacante para los rossoneri, así que tiene una revancha.

A su vez, igualmente en la primera división de Italia, hay otro azteca que apunta para robarse los reflectores; es el sonorense Johan Vásquez, quien tuvo actividad en 36 partidos con el Genoa y, pese a ser una de las figuras defensivas del equipo, también marcó anotaciones en tres ocasiones. Para este año, se presume que el de Navojoa sea el capitán del conjunto que buscará dar el salto de calidad en Italia.

Por otra parte, el capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, tendrá su tercer año en la Premier League con el West Ham. La campaña anterior fue complicada para él, ya que la zona del medio campo fue muy golpeada por los aficionados, pero ahora, con una mayor madurez y un gran presente, donde fue pieza importante en la conquista del Tri en la Copa Oro, se espera que el 'Machín' tenga su mejor rendimiento.

Eredivisie

Una liga habitual para el futbolista mexicano, la primera división de Holanda; solamente está Mateo Chávez, que ya debutó con el AZ Alkmaar. Mientras que Stéphano Carrillo jugará en la segunda división con el FC Dordrecht.

Belgian Pro League

César 'Chino' Huerta, con el Anderlecht, y Heriberto Jurado, que emigró al Círculo Brujas, son la representación azteca en la primera división de Bélgica. En el caso del 'Chino' además de estar en un club protagonista, también verá actividad en la Conference League.

Otras ligas

El año pasado, Luis Chávez abrió el mercado para México en Rusia, aunque en estos momentos está fuera de actividad con Dinamo Moscú por una rotura de ligamento cruzado. Para esta edición sí habrá representación con el sonorense César Montes, que juega como titular para el Lokomotiv Moscú. Orbelín Pineda, quien el año pasado fue nombrado el mejor jugador de la Liga de Grecia, ahora tendrá un toque especial, ya que será la primera vez que vista los colores del AEK Atenas sin Matías Almeyda en el banquillo.

Mientras que en otra liga de segundo nivel en Europa, como lo es la danesa, Rodrigo Huescas se perfila para ser una de las figuras del FC Copenhague, equipo con el que inclusive compite en el repechaje de la UEFA Champions League.

