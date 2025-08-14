Sonorense avanza a la final de la prueba de 50 metros libres, pero se va sin medallas de Paraguay

Comparta este artículo

Asunción, Paraguay.- Hasta el momento, la delegación mexicana ha firmado una gran participación en el arranque de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; entre los competidores se encuentran varios sonorenses que se han encargado de poner al estado en lo más alto.

Este miércoles 13 de agosto, uno de los que tuvo participación por parte del estado fue Alfredo Velázquez, que terminó en el séptimo lugar de la final de la prueba de 50 metros libres dentro de las acciones de la natación en los Juegos Panamericanos.

Velázquez Coronado culminó con un tiempo de 22:91 para ubicarse en el puesto siete en la disputa de medallas en esa prueba, donde vieron acción ocho deportistas mexicanos, en el penúltimo día de competencias dentro de la piscina del Centro Acuático Olímpico de la capital paraguaya.

Aunque no pudo subir al podio, el desempeño fue histórico para el jovencito, ya que pudo meterse a la gran final de su categoría y emocionar a toda la afición. Al final, la medalla de oro se le quedó al brasileño Guilherme Caribé con 21:72; la plata fue para el bahameño Lamar Taylor (22:11), mientras que el bronce quedó en poder del trinitario Nikoli Blackman (22:32). A su vez, el top lo completaron el brasileño Pedro Sansone (22:32), el venezolano Jorge Otaiza (22:53), el hondureño Gabriel Martínez (22:72) y el sonorense Alfredo Velázquez.

En el caso del competidor de la entidad, cumplió con un sobresaliente debut en un evento internacional como es el Panamericano Junior, logró avanzar a la gran final tras terminar en el segundo sitio del cuarto de los cinco heats, luego de registrar un tiempo de 22:97. Antes de despedirse de la competición, Vázquez Coronado vio acción en tres rondas, pues integró los dos equipos mexicanos de relevos donde pudieron avanzar a las finales en la distancia de 4X100 varonil y mixto, ambas en la especialidad de libre.

Sin embargo, el de Hermosillo no fue requerido para entrar a la piscina en ninguna de las dos disputas de metales. En la de 4X100 varonil, la delegación mexicana quedó quinta, mientras que en la de 4X100 mixto, el equipo azteca logró la medalla de bronce, pero el sonorense no subió al podio, pues no nadó la final, pero sí fue pieza importante para la conquista.

Fuente: Tribuna del Yaqui