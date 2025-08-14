Sugano consigue su décima victoria y los Orioles superan a los Marineros

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- El novato japonés de Baltimore, Tomoyuki Sugano, obtuvo su décima victoria de la campaña al trabajar cinco innings y un tercio antes de una larga demora por lluvia, y los Orioles derrotaron el jueves 5-3 a los Seattle Mariners.

Sugano (10-5) ganó aperturas consecutivas por primera vez en el año. El japonés de 35 años hizo 81 lanzamientos y fue retirado después de la demora de 2 horas y 18 minutos. Sugano tiene marca de 3-0 con efectividad de 2.31 en sus últimas cuatro aperturas.

Su lugar en la lomita fue tomado por Rico García después de que el juego se reanudó y Julio Rodríguez le conectó el cuarto lanzamiento que vio para depositarlo en las gradas entre el jardín derecho y central, un jonrón de dos carreras para acercar a los Marineros 5-2.

Dietrich Enns permitió un rodado productor de Randy Arozarena con un out en el noveno capítulo, pero luego retiró a Josh Naylor con un lanzamiento para obtener su primer salvamento desde el 20 de septiembre de 2021.

Los Orioles tomaron la delantera en el encuentro contra Logan Evans (6-5) en la cuarta entrada. Jordan Westburg anotó en un lanzamiento descontrolado de Evans con dos outs, y Ryan Mountcastle pasó de primera a tercera en la misma jugada cuando Evans no pudo fildear el lanzamiento del receptor Mitch Garver.

Evans fue el derrotado

Después de que Daniel Johnson recibió una base por bolas, Mountcastle anotó cuando él y Johnson ejecutaron un doble robo. Johnson timbró con un sencillo productor de Jeremiah Jackson. Baltimore agregó un doble productor de Gunnar Henderson y un elevado de sacrificio de Mountcastle en el quinto.

Evans permitió tres carreras, dos de ellas limpias, en cuatro entradas e igualó la salida más corta de su carrera de 15 aperturas en las Mayores. Seattle ha perdido juegos consecutivos desde que ganó ocho seguidos. Los Mariners (67-55) cayeron a un juego y medio por detrás de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana.

El receptor Cal Raleigh, quien lidera las mayores con 45 jonrones, estuvo fuera de la alineación titular de Seattle por quinta vez esta temporada. Caminó como bateador emergente en el noveno.

Fuente: Tribuna del Yaqui