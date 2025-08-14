Toluca vs Pumas EN VIVO: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la jornada 15 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Deportivo Toluca, actual campeón del futbol mexicano, recibirá la visita de Pumas UNAM para la jornada 5 del presente torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos han desplegado un futbol sumamente atractivo de la mano de Antonio 'Turco' Mohamed y está frente a una nueva oportunidad para seguir cosechando puntos, aunque no será un compromiso fácil teniendo en cuenta que el conjunto universitario cada partido muestra una mejoría importante.

El cuadro choricero, uno de los cuatro equipos de la Liga MX que pudo avanzar en la Leagues Cup 2025, viene de ganar 2-0 a FC Juárez en la fecha pasada. Con anotaciones de Paulinho y Juan Pablo Domínguez, los escarlatas se hicieron de los tres puntos y con ello alcanzaron el tercer lugar en la tabla general con nueve unidades, producto de tres victorias y una derrota, con 12 goles a favor y siete en contra. Al igual que el semestre pasado, el poderío ofensivo es su principal característica.

Por su parte, Pumas viene teniendo un arranque irregular de campeonato al mando de Efraín Juárez, quien enfrenta su segundo torneo como timonel felino. En su último compromiso liguero, el equipo capitalino empató 1-1 con Necaxa a pesar de ir ganando al minuto 59 gracias a un tanto del defensor español, Rubén Duarte. Actualmente ocupa el onceavo puesto de la clasificación con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas, con cinco goles a favor y siete.

Posibles alineaciones

Toluca: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Facundo Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Marcel Ruiz, Juanpi Domínguez, Nicolás Castro, Alexis Vega y Paulinho

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Santiago Trigos, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

¿Dónde ver el partido entre Toluca y Pumas de la jornada 5 del Apertura 2025?

Día: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Nemesio Diez

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui