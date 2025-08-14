Top 3 Deportes: México tiene una jornada de sueño en los Panamericanos Junior

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lo más destacado del mundo deportivo lo encuentras en este espacio patrocinado por Maja. El TRIBUNA Top 3 Deportes, donde en esta ocasión te hablaremos de la participación de México en los Panamericanos Junior. También te contaremos del escándalo en el que se encuentra la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani. Sigue leyendo y no te pierdas ningún detalle.

La Supercopa UEFA se queda París con el PSG

El París Saint-Germain de Luis Enrique se quedó este miércoles 13 de agosto con la Supercopa UEFA 2025 al derrotar por 4-3 en los penales a Tottenham, tras levantar en los últimos 10 minutos del tiempo regular un 2-0 abajo y terminar 2-2, en un partido que se disputó en el Bluenergy Stadium, de Italia.

Otro escándalo para Ohtani

La superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani y su agente son acusados de sabotaje inmobiliario en Hawái. Se acusa al jugador de Los Angeles Dodgers y a su representante de sabotear un proyecto inmobiliario en Hawái, Estados Unidos, el cual costó más de 240 millones de dólares.

Destaca México en Panamericanos Junior

En sólo una jornada, México logró cuatro medallas de oro en Asunción en los Juegos Panamericanos Junior. Los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez fueron los primeros que consiguieron la presea. La arquera Ángela Ruiz también ganó el oro, pero en la modalidad de equipo recurvo femenil. Por su parte, Celia Pulido dio la medalla número tres en la piscina del Centro Acuático al llevarse la victoria en los 100 metros dorso. Mientras que Martha Coldwell, Ana Martínez, Jaidy Novelo, Fernanda Ramírez y Bárbara Ponce, equipo femenil de gimnasia rítmica, encantaron con su rutina y lograron llevarse la medalla de oro.

Fuente: Tribuna del Yaqui