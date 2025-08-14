Vladimir Guerrero Jr. y Scherzer conducen a los Blue Jays a la victoria

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Vladimir Guerrero Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras para respaldar una sólida actuación monticular de Max Scherzer y los Toronto Blue Jays derrotaron el jueves por 2-1 a los Chicago Cubs. El cañonazo de Guerrero ante Matthew Boyd en la séptima entrada llevó a Toronto, líder del Este de la Liga Americana, a conquistar la serie. Fue el jonrón número 20 de la temporada para el toletero dominicano All-Star.

Scherzer (3-2) lanzó siete entradas completas y mejoró a 6-2 en 12 aperturas en su carrera contra los Cubs. Permitió una carrera y cinco hits, incluido un cuadrangular. Ponchó a tres y regaló una base por bolas. Jeff Hoffman manejó la novena para su salvamento 27 en 32 oportunidades.

Scherzer lució sobre la lomita

Con este resultado, Toronto mejoró a una marca de 40-20 en casa. Los Blue Jays tienen el mejor récord de las Grandes Ligas en juegos interligas, con 24-12.

Boyd (11-6) respondió a la actuación de Scherzer, con una labor de par de hits en siete entradas; con cinco ponches y una base por bolas, pero un descuido le costó el encuentro. Boyd dio pasaporte gratis a Davis Schneider para comenzar la séptima; Ernie Clement siguió con un toque de sacrificio antes de que Guerrero conectara un lanzamiento en 0-2 para depositarlo detrás de la barda entre el jardín izquierdo y el central, sobre una distancia de 402 pies.

Los Cubs conectaron solo un hit ante Scherzer antes de que Michael Busch se volara la barda con un out en el sexto para su jonrón número 24 de la campaña.

Momento clave

Scherzer dejó el encuentro después del doble de Matt Shaw en el octavo. Brendon Little entró y caminó al bateador emergente Seiya Suzuki antes de que ambos corredores avanzaran en un lanzamiento descontrolado. Little salió después de ponchar a Ian Happ y Kyle Tucker. Seranthony Domínguez abanicó a Carson Kelly para poner fin a la amenaza.

A continuación

Para el viernes, los Blue Jays siguen en casa para recibir la visita de los Texas Rangers, con Jacob deGrom (10-5, 2.86 ERA) ante el también diestro Chris Bassitt (11-6, 4.18 ERA) por Toronto.

Fuente: Tribuna del Yaqui