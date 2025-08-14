¡Ya habría una fecha! Dana White habla de un posible regreso de Conor McGregor a UFC

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La novela en torno al posible regreso de Conor McGregor sigue escribiendo nuevos capítulos y Dana White, actual presidente de la UFC, se volvió a pronunciar al respecto. Recientemente, 'The Notorious' realizó el 'testing pool' oficial de la promotora con el firme objetivo de regresar al octágono el próximo año, incluso ha estado compartiendo en sus redes sociales diferentes videos de su extenuante preparación.

Recientemente, UFC hizo oficial un acuerdo multimillonario con Paramount para la retransmisión exclusiva de todos sus eventos en streaming a partir de 2026, cuyo valor alcanza los 7 mil 700 millones de dólares. La noticia llega en medio de la confirmación de un evento que la empresa llevará a cabo en la Casa Blanca, lo cual también ha sido anunciado por el presidente Donald Trump. Varias figuras han levantado la mano para ser parte de la cartelera.

Durante una entrevista, Dana White habló sobre el futuro del peleador irlandés que, al igual que Jon Jones, ha mostrado su interés por pelear en el evento de la Casa Blanca que se celebrará el 4 de julio de 2026. El empresario estadounidense mencionó que es más probable que McGregor pueda entrar a la jaula ese día, aunque aclaró que hay muchos factores para que esta posibilidad se pueda volver realidad.

Quiero decir, si te fijas, ha estado publicando vídeos de sí mismo entrenando, ha vuelto a la piscina de pruebas y quiere la pelea en la Casa Blanca. Si empieza a ponerse en forma, a entrenar y a mantener el rumbo, esa es la pelea que quiere. No deja de decirme que quiere esa pelea, así que veremos cómo se desarrolla todo en los próximos meses", dijo el mandamás de la UFC.

Cabe mencionar que el último combate de Conor McGregor en la promotora fue en UFC 264, en donde se enfrentó a Dustin Poirier, enfrentamiento que perdió debido a que sufrió una fractura en la pierna. Para UFC 303 se tenía prevista una pelea ante Michael Chandler, pero una lesión provocó que el irlandés se bajara de la contienda.

Desmienten baja de McGregor

Este sábado 14 de agosto de 2025 comenzó a circular el rumor sobre la baja de Conor McGregor del roster de la UFC. Sin embargo, el mismo Dana White, a través de su cuenta de X, desmintió la noticia. Con un breve mensaje, el presidente de la compañía puso un alto a las especulaciones, por lo que el regreso del excampeón de las 145 y 155 libras continúa latente.

Fuente: Tribuna del Yaqui