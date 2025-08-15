Águilas de Mexicali tiene banquillo completo: Óscar Robles será el capataz

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Águilas de Mexicali ha sido el club con más movimientos anunciados, previo al inicio de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), y aunque la llegada de algunos peloteros ha generado una gran expectativa en el aficionado, un nuevo elemento se agrega a esa ilusión: los de la frontera contarán con un banquillo de lujo.

Este viernes 15 de agosto, los emplumados dieron a conocer quiénes serán los encargados de comandar las riendas del club desde lo estratégico. Con un renovado staff encabezado por el timonel Óscar Robles, los 'cachanillas' buscarán levantar la corona del beisbol invernal.

Óscar jugó durante 21 temporadas en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, de las cuales seis fueron con el jersey de Los Águilas; su paso por Grandes Ligas con Los Ángeles Dodgers y Padres de San Diego le dio una gran experiencia para que ahora tenga su primera aventura como manager de Mexicali.

Dentro del banquillo, el también conocido como 'Capitán' no es ningún improvisado; manejó a Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán, además de que ya ganó el trofeo Benjamín Reyes como Manager del Año en la temporada 2020-2021.

Águilas asignó a Martín Arzate al cuerpo técnico, por lo que está de regreso con el club que resultó campeón en la temporada 2016-2017, cubriendo con el rol de coach de tercera. Mientras que Eduardo Ríos hará equipo con Raúl Sánchez en el bateo. Este último viene de jugar con Algodoneros de Guasave, Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali; recientemente incursionó como instructor de bateo con Piratas de Campeche, El Águila de Veracruz y Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Beisbol. Mientras que Ríos, tiene una trayectoria interesante desarrollada en Grandes Ligas con las organizaciones de Dodgers y D-Backs.

Por otra parte, como coach de lanzadores, Bronswell Patrick regresará al banquillo. Anteriormente se desempeñó como instructor de lanzadores y manager en la temporada, pero ahora lo hará en un nuevo cargo. Miguel Duarte fungirá como asistente de coach de pitcheo y cuenta con grandes credenciales para hacerlo, ya que portó los colores de Mayos de Navojoa, Yaquis de Cd. Obregón y Águilas de Mexicali.

Richard Paz y Ramón Valdez saltarán como coach de bases. Mientras que Carlos Rodríguez comandará a los receptores en esta nueva aventura que tendrán los Águilas de Mexicali en la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui