Brewers sobreviven a un titubeante Misiorowski para alargar su racha triunfal

Cincinnati, Estados Unidos.- No fue el regreso esperado para el lanzador novato Jacob Misiorowski de la lista de lesionados, pero Christian Yelich se encargó de que su desempeño pasara desapercibido al batear de 5-4 con cinco carreras remolcadas y tres anotadas, y los Milwaukee Brewers remontaron en el marcador para derrotar 10-8 a los Cincinnati Reds.

Con este resultado, Milwaukee alargó a 13 juegos su racha triunfal, igualando la seguidilla ganadora más larga en la historia de la franquicia. Los Brewers ganaron sus primeros 13 juegos en la campaña 1987.

Misiorowski inició para los líderes de la División Central de la Liga Nacional, en su primer partido de la serie en Cincinnati después de perderse aproximadamente dos semanas y media con una contusión en la tibia izquierda.

El novato fue rescatado por su equipo

Pero no le fue nada bien, ya que duró apenas una entrada y un tercio el viernes por la noche. El novato hizo 54 lanzamientos en su regreso, permitiendo cuatro hits y cinco carreras limpias. También golpeó a Tyler Stephenson después de su tercer ponche.

Luego, Misiorowski caminó a tres bateadores consecutivos antes de ser retirado, y los Reds terminaron anotando siete para una ventaja de 8-1 después de dos entradas.

Sin embargo, los Brewers reaccionaron y lograron remontar en el marcador, anotando cinco carreras en la tercera entrada, tres de ellas con jonrón de Andrew Vaughn, para acercarse en la pizarra y en la cuarta le dieron la vuelta con imparable productor de dos de Christian Yelich. El bateador designado incrementó la ventaja con un palo de vuelta entera en la sexta y la décima rayita entró con un lanzamiento descontrolado de Sam Moll.

El triunfo fue para la cuenta de Nick Mears (4-3), tercero de un total de siete lanzadores utilizados por Milwaukee. Trevor Megill retiró en orden la novena entrada, con par de chocolates para apuntarse su salvamento 29. Nick Martinez (10-10) fue el derrotado.

El dato…

Misiorowski lanzó por última vez el 28 de julio en una victoria por 8-4 sobre los Chicago Cubs. Durante este encuentro, la rodilla de Misiorowski pareció doblarse en la primera entrada cuando fildeó un roletazo y lanzó salvajemente a la primera base, aunque permaneció en el juego y terminó durando cuatro entradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui