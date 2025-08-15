César Montes afirma que el Mundial 2026 será una revancha para la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Convertido en un referente del futbol mexicano desde su debut con el Tricolor en 2017, el defensa sonorense César Montes es más que una voz autorizada al momento de hablar del conjunto azteca de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo, de la que por cierto será anfitrión.

El sonorense reconoce que en casa tendrán más presión

Después de que la Selección Mexicana fuera eliminada en la primera ronda del pasado mundial de Qatar 2022, el 'Cachorro' asegura que en esta ocasión el Tri "tendrá una actuación muy distinta a la de Qatar 202, y con tintes de revancha".

"En lo personal y como equipo, queremos tomarlo como una revancha y como una experiencia más, llegamos jugadores con más experiencia a este Mundial y será totalmente distinto", dijo el hermosillense. Montes manifestó que sin duda les motiva mucho el jugar en casa y con el respaldo de su afición, lo que los compromete a ofrecer los mejores resultados.

El 'Cachorro' ya es un veterano del Tricolor

En videollamada con el portal del periódico Reforma, Montes Castro habla sobre el reto y la responsabilidad que implica que la Selección Mexicana actúe como anfitriona de este próximo Mundial. Montes se dijo "tranquilo, porque sabemos de las exigencias que representa estar en la selección; y al contrario, lo tomamos como una motivación, estando en casa, lleno, o sea, si en los Mundiales anteriores normalmente tenemos a la mayor afición estando fuera, ya me imagino en casa, va a ser increíble, es el plus".

También destacó que en este momento el equipo "internamente está bien, se han conseguido los resultados ahora en la Nations League, en Copa Oro, se vienen haciendo las cosas bien con Javier Aguirre, generando una identidad para la selección, para que se diga ahora que va a ser complicado enfrentar a los mexicanos en su casa".

Aún pesa la eliminación en Qatar

"En México va a ser el Mundial y va a ser distinto, va a ser espectacular y todos soñamos en grande por conseguir grandes cosas para México", acotó el jugador de 28 años y que ya es considerado todo un veterano en el plantel tricolor.

Finalmente, sobre la irrupción del juvenil jugador Gilberto Mora en el Tri a la edad de 16 años, consideró que es una "joya" que ha demostrado carácter.

"Tiene carácter para estar ahí, a pesar de tener 16 años. Es una joya. En el primer partido que me tocó con él, en Copa Oro, me acerco para decirle: 'Oye, con mucha confianza, haz lo tuyo, diviértete, sigue siendo el mismo niño, etcétera', y me contesta: 'Sí, me voy a poner entre líneas y tú siempre intenta dármela a mí'", sentenció Montes.

Fuente: Tribuna del Yaqui