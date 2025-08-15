"Con dinero baila el perro": Marc Crosas vuelve a humillar a David Faitelson en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los analistas pertenecientes a TUDN, David Faitelson y Marc Crosas, protagonizaron un nuevo acalorado debate a través de sus redes sociales. Esta nueva discusión surgió porque Faitelson condujo una serie de entrevistas relacionadas con el evento de streamers 'Supernova Orígenes', el cual había criticado en reiteradas ocasiones.

David Faitelson fue el conductor de las entrevistas previas a los combates que forman parte del evento 'Supernova Orígenes', el cual será protagonizado por streamers que se enfrentarán en combates de boxeo amateur; el periodista israelita estuvo conversando con todas las estrellas de internet que participarán, incluida Alana Flores, a la cual criticó de manera dura tras su actuación en 'La Velada del Año 5', hace un par de semanas.

En aquella ocasión, David Faitelson se mostró indignado, ya que, según sus palabras, se le daba más importancia a un evento donde "una streamer juega a ser boxeadora" que a la medalla de plata obtenida en el Mundial de Deportes Acuáticos, en la disciplina de clavados mixtos; ese mismo día, David aseveró que Alana sería fácilmente noqueada por una boxeadora profesional.

Marc Crosas no dudó en contestarle y tuvieron un divertido debate, donde Marc aseguró que podía mandar al hospital a David Faitelson; de igual manera, el exdelantero del Barcelona no dudó en recordarle que él formaba parte del evento con un formato similar al de 'La Velada del Año', el cual se hará en México y contará con la participación de la misma streamer que se encontraba desmereciendo.

Tras terminar las entrevistas hechas por el polémico analista, Crosas citó un video donde se le veía a Faitelson emocionado durante el careo previo al combate entre Alana Flores y Gala Montes, lanzando un duro comentario. "Con dinero baila el perro, ¿O cómo era el dicho, David?", a lo que rápidamente contestó Faitelson: "Pues será en tu educación. Más bien me adapto a los tiempos y entiendo que se trata de un espectáculo surgido a raíz de la decadencia del boxeo, como tú lo haces en la Kings League… Y bueno, yo seré un “perro que baila con dinero” y tú un futbolista mediocre que vino a cambiar espejitos por oro".

Crosas se limitó a citar de nuevo la publicación donde Faitelson llamaba "fresa" y que solo se disfrazaba de boxeadora, refiriéndose a Alana Flores, mientras los comentarios se llenaban de personas dándole la razón a Crosas y burlándose de David.

Fuente: Tribuna del Yaqui