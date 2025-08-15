De Navojoa para Italia: Johan Vásquez inicia como capitán su quinta temporada en Europa

Comparta este artículo

Génova, Italia.- Johan Vásquez vuelve a robarse los reflectores a nivel internacional, pues pasó de ser jugador de la segunda división de México a convertirse en la principal figura del Genoa, uno de los clubes de mayor tradición del balompié italiano.

Este viernes 15 de agosto, el orgullo de Navojoa hizo historia, pues por primera vez en sus más de cinco años en Europa, portó el gafete de capitán de manera oficial y lo hizo de gran manera, en la victoria de su equipo 3-0 sobre el Vicenza, en el arranque de la Copa de Italia.

Con el pie derecho

Johan tuvo una actuación sólida dentro del campo, ya que provocó un autogol del Vicenza que significó el segundo tanto de su equipo justo antes de que llegara a su fin la primera parte y que les dio la tranquilidad al medio tiempo. Los otros tantos fueron cortesía de Valentín Carboni y Nicolae Stanciu.

Una vez terminado el partido, las cámaras, los aplausos y sobre todo los reflectores se fueron con el mexicano Johan Vásquez, quien se proyecta para tener una de sus mejores campañas en el 'Viejo Continente' y ser la figura del conjunto que buscará evitar el descenso y soñar con puestos de la UEFA.

Trayectoria de peso

Cabe destacar que el jugador, de 26 años, inició su carrera con Cimarrones de Sonora en la Liga de Expansión en el 2017 y desde entonces ha tenido un crecimiento importante; su primer salto a la primera división fue con Rayados de Monterrey, posteriormente se fue a Pumas, para luego iniciar con su sueño de Europa con el Genoa.

En su primera temporada descendió con la institución y fue al Ceremonense, donde igualmente perdió la categoría, hasta que finalmente regresó con los de Génova y se volvió un eje principal de la zona baja.

En total, el sonorense ha disputado 126 partidos en la Serie A; actualmente registra seis anotaciones, una asistencia y más de 10 mil minutos en una de las ligas más importantes del mundo. A eso se tiene que agregar que el año pasado se llevó el trofeo al Mejor Jugador de la Temporada con su club y no solo eso, también figuró en la lista de los cinco mejores defensas de todo el futbol de Italia.

Fuente: Tribuna del Yaqui