Dónde ver EN VIVO la pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el evento Supernova Orígenes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El evento 'Supernova Orígenes' será este fin de semana en la CDMX y contará con diversas peleas protagonizadas por personalidades de internet y varias actuaciones musicales de artistas internacionales. En este evento se tendrá la pelea de Alana Flores en contra de Gala Montes, la cual ha levantado gran controversia por lo comentado en las conferencias de prensa por la exparticipante del reality 'Casa de los famosos'.

El boxeo se ha vuelto protagonista en el mundo de los streamers e influencers: Todo comenzó con el evento 'La Velada del Año', organizada por Ibai en España. La primera edición se realizó en un inmueble pequeño sin público y ha evolucionado de tal manera que han llenado el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid y el Santiago Bernabéu del Real Madrid. También se han organizado eventos similares en Chile, Colombia y Ecuador.

Las actividades de 'Supernova Orígenes' comenzaron el miércoles 13 de agosto con una conferencia de prensa y un careo entre los peleadores; el viernes 15 de agosto se tendrán unos entrenamientos abiertos al público y el sábado 16 de agosto se hará el pesaje previo a la función.

Cómo ver el evento 'Supernova Orígenes 2025'

Estadio: Palacio de los Deportes, CDMX

Fecha: Domingo, 17 de agosto

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Cómo ver: Twitch, YouTube y Facebook: Supernovaboxing/ Azteca 7

Cartelera completa para el 'Supernova Orígenes 2025'

Shelao (Chile) vs Luis Pride (México) - Tres rounds de 3 minutos ( Único combate sin careta )

) Milica (Argentina) vs Mercedes Roa (México) - Tres rounds de 2 minutos

Wetscol (Colombia) vs Mario Bautista (México) - Tres rounds de 3 minutos

Escorpión Dorado (México) vs Franco Escamilla (México) Coestelar - Cuatro rounds de 2 minutos

- Cuatro rounds de 2 minutos Alana Flores (México) vs Gala Montes (México) Estelar - Tres rounds de 2 minutos

También se contará con la participación musical de artistas con éxito mundial como lo son: Christian Nodal, El Alemán, Alan Arrieta, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon, Xavi y María Becerra.

Fuente: Tribuna del Yaqui