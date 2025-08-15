El regreso de Messi: Donde ver EN VIVO Inter de Miami vs Tigres de la UANL de la Leagues Cup

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fase de eliminación directa de la Leagues Cup comienza con uno de los encuentros más atractivos de todo el torneo: Los cuartos de final comienzan con el encuentro entre los Tigres de la UANL y el Inter de Miami, el cual contará con Lionel Messi, luego de que este se lesionara en la jornada 2.

Los Tigres de la UANL se clasificaron en tercera posición, al haber acumulado dos victorias en la fase de grupos: En la jornada 1, golearon al Dynamo FC con marcador de 4-1; para su segundo compromiso, vencieron 2-1 al San Diego FC y en la jornada 3, cayeron por la mínima ante el LAFC, lo cual dificultó su clasificación y tuvieron que esperar resultados de otros encuentros para asegurar su pase.

El Inter de Miami se clasificó en segunda posición sin haber perdido ningún encuentro: En la jornada 1 vencieron al Atlas, con un gol de último minuto de Marcelo Weingandt; en su segundo encuentro se enfrentaron al Necaxa, con el cual empataron y, debido al formato, terminaron ganando desde la tanda de penales. En el tercer juego vencieron a Pumas con marcador de 3-1, dejando a los universitarios sin acceso a la siguiente fase.

Para los cuartos de final, las 'Garzas' contarán con el regreso de Lionel Messi, después de que saliera lesionado en el juego de la jornada 2, en contra del Necaxa; desde el 2 de agosto, el astro argentino no ha visto acción en ninguna liga y se reintegrará para el encuentro de este fin de semana entre el Inter de Miami y el LAFC.

Dónde ver el Inter de Miami vs Tigres de la UANL en los cuartos de final de la Leagues Cup

Estadio: Chase Stadium, Florida, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 20 de agosto

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Cómo ver: Apple TV/ MLS Season Pass/ TUDN

La última ocasión que se enfrentaron estos dos equipos fue el 3 de agosto del 2024, durante la jornada 2 de la fase de grupos en la Leagues Cup. Ese día, el conjunto mexicano venció a los estadounidenses con marcador de 2-1, anotando Juan Brunetta y Juan Pablo Vigon por los de la Liga MX. Messi se perdió ese encuentro debido a una lesión en uno de sus tobillos.

Fuente: Tribuna del Yaqui