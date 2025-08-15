"Encuentra el balance": Robert Lewandowski manda contundente mensaje a Lamine Yamal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El veterano delantero Robert Lewandowski lanzó un contundente mensaje a su compañero del Barcelona, Lamine Yamal, pues este ha sido el protagonista de diversas polémicas alejadas de la cancha en lo que va de su corta carrera en las canchas profesionales.

El histórico jugador de la Selección de Polonia le recomendó a Yamal encontrar el balance entre la carrera de futbolista profesional y su vida personal; Lamine Yamal enfrentó diversas críticas después de que se hiciera público su festejo de cumpleaños número 18, donde contrató a personas de baja estatura como parte de las amenidades y entretenimiento para los asistentes a la fiesta. Robert señaló que, por la edad de Yamal, tiene que disfrutar, pero sin caer en los excesos.

"Lamine es muy joven, puede disfrutar la vida; tiene que disfrutar la vida por todo. Claro que habrá un momento duro para él, cómo lo maneje y todo a su alrededor. Tiene que encontrar el balance", señaló en una entrevista reciente. De igual manera, destacó que se le juzga como si fuera un adulto, pero aún es muy joven y tiene que ir madurando poco a poco. "Creo que lo más importante para él, y lo que probablemente deba responderse a sí mismo, es si tendrá mucha atención mediática en los próximos años".

Lewandowski aprovechó el espacio para destacar las virtudes del joven, pues según sus palabras, es muy dedicado a lo que su carrera compete y no debe dejar que las redes sociales afecten su personalidad. "Trabaja muy duro. Pero el tema, fuera del fútbol, es que un día eres el mejor en las redes sociales y al siguiente estás en el suelo. Él muestra quién es y claro, hay mucha especulación, mucho ruido por eso".

Por último, habló sobre el reciente de Franco Mastantuono por el Real Madrid y señaló que a una edad tan joven, no se pueden comparar las carreras de ambos futbolistas y es mejor que cada uno siga su camino. Lamine Yamal renovó su contrato hace un par de semanas, por lo cual se aseguró su estadía en el Barcelona hasta, al menos, 2031; de igual manera, se le otorgó el dorsal con el número 10, por lo que se espera que el joven de Esplugues de Llobregat, España, se convierta en la nueva cara del futbol

español.

