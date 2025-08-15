"Estará convocado": Mascherano confirma que Messi estará listo para el duelo contra Tigres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La rehabilitación del capitán del Inter de Miami, Lionel Messi, concluyó y está listo para jugar, así lo confirmó el director técnico del club, Javier Mascherano, en conferencia de prensa previa a la jornada de la MLS. Será la primera ocasión que el jugador argentino esté disponible para jugar desde el 2 de agosto.

Lionel Messi salió lesionado en el arranque del encuentro de la jornada 2 en la Leagues Cup: Corría el minuto 9 cuando Messi cayó al césped del Chase Stadium; de manera inmediata, entraron las asistencias médicas y determinaron que el delantero no estaba en condiciones de seguir en el encuentro y fue trasladado a una clínica para que le realizaran las pruebas pertinentes que revelaron la gravedad de la lesión.

El domingo 3 de agosto, el club emitió un comunicado, en el cual revelaron los resultados de los estudios realizados a los futbolistas; para fortuna del equipo, se trató de una lesión muscular leve en su pierna derecha y el tiempo de recuperación dependería de la evolución del propio jugador. Durante la semana, diversos medios de Miami, Estados Unidos, revelaron que Messi ya se encontraba entrenando a la par del equipo, por lo que su regreso a las canchas sería inminente.

En la conferencia de prensa previa a su encuentro contra el LA Galaxy en la MLS, Mascherano reveló que el jugador argentino se encontraba listo para volver a las canchas. "Leo está bien, desde el miércoles ha entrenado con el equipo, ustedes lo vieron y, más allá de que nos falta el entrenamiento de hoy, si no pasa nada raro, va a estar convocado para el partido de mañana". El entrenador no aseguró que tenga minutos en el partido contra Los Ángeles y serán conservadores para evitar molestias físicas.

Lionel Messi no disputa un encuentro en la Major League Soccer desde hace más de un mes: El 19 de julio disputó el encuentro entre el Inter de Miami y los New York RB, en el cual anotó dos goles en la victoria de su club. En el empate contra el Cincinnati no tuvo acción, pues se encontraba sancionado por la MLS por ausentarse sin justificación del MLS All Star.

