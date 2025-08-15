La Zona Sur ya tiene a sus cuatro equipos para la Serie de Zona en los playoffs de la LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera ronda de los playoffs 2025 de la LMB seguirá en curso este sábado 16 de agosto con cuatro encuentros, pero la Zona Sur ya cuenta con los equipos clasificados a las semifinales de la división, caso contrario de la Zona Norte que aún no cuenta con ningún equipo en la siguiente instancia.

Pasado el mediodía de hoy, se jugó el juego cinco en la serie entre Piratas de Campeche y Pericos de Puebla luego de que ayer se tuviera que posponer por la torrencial lluvia que azotó la zona del Estadio Aquiles Serdán; gracias al formato de postemporada, ambos equipos comenzaron el encuentro ya clasificados a las semifinales de su zona. Al haber seis participantes de cada zona, se dividen en tres diferentes cruces y pasan los ganadores de las mismas y también pasa el llamado 'mejor perdedor'.

El miércoles 13 de agosto, tres equipos del sur se clasificaron de manera directa al barrer en sus respectivas series: Los Diablos Rojos del México fueron los primeros en pasar a las semifinales de la Zona Sur al vencer en cuatro juegos a los Leones de Yucatán. Los segundos invitados fueron los Guerreros de Oaxaca, al haber eliminado con la misma fórmula al Águila de Veracruz y ese mismo día, los Pericos de Puebla evitaron la barrida ante Campeche, por lo que uno de los dos aseguró pasar como el mejor perdedor.

En caso de que el domingo 17 de agosto los Piratas de Campeche logren ganar el encuentro, se enfrentarán a Guerreros de Oaxaca en las semifinales, y si los Pericos de Puebla logran remontar la serie y ganar cuatro juegos antes que su rival, serán ellos los que se enfrenten a Oaxaca y enviarán a los Piratas en contra de Diablos Rojos del México; el que pierda esta serie (aunque ambos tengan su boleto asegurado) se enfrentará a los 'Pingos', ya que estos clasificaron en primera posición.

Para la Zona Norte no hay ningún clasificado, pues todas las series se encuentran en 3-2: Los Charros de Jalisco están a una victoria de eliminar al líder de zona, Sultanes de Monterrey; Tecos de Dos Laredos está a punto de eliminar a Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna buscará finiquitar la serie en el juego seis ante Toros de Tijuana. En caso de que todas las series se acaben mañana, se determinará el cuarto clasificado con las diferencias de carreras, pero si solo una serie se va al juego siete, ambos equipos de esa llave estarán clasificados.

Fuente: Tribuna del Yaqui