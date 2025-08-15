Las malas noticias no paran para Dodgers: Una de sus figuras va a la lista de lesionados

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La edición 2025 ha sido de locura para Los Ángeles Dodgers, pero fuera del campo, ya que las lesiones han sido una constante en los últimos meses, ahora la directiva anunció la baja de una de sus principales figuras a la ofensiva.

Se trata de Max Muncy quien volvió a la lista de lesionados de 10 días, esta vez por una distensión del oblicuo de grado uno en el lado derecho. Aunque no es una molestia que lo tendría fuera durante tiempo considerable, si es una baja fuerte, para la serie que tienen este fin de semana ante los San Diego Padres.

Los Dodgers esperan que el cañonero regrese esta temporada, pero su ausencia será mayor al mínimo de 10 días. "Hay que ir semana a semana y ver cuándo puede retomar sus actividades de béisbol con miras a regresar. No creo que nadie espera que sea el final de su temporada, pero ojalá sea pronto (su regreso)", declaró el manager Dave Roberts antes del juego de este viernes 15 de agosto.

Hay que recordar que la alineación de los actuales campeones de la Serie Mundial tuvo serios problemas cuando Muncy pasó casi cinco semanas en la lista de lesionados a principios de este verano, por lo que una vez más deberán de tener un plan b.

Ante esto, el combinado de California reclamó de la lista de waivers al jugador Buddy Kennedy, quien fue designado para asignación por los Toronto Blue Jays hace tres días, y lo agregaron a la lista de disponibles. Para liberar un puesto de 40 jugadores para Kennedy, el lanzador Julian Fernández fue puesto en asignación.

Max Muncy sufrió la lesión del oblicuo mientras bateaba en la jaula el pasado miércoles. Inicialmente había figurado en la alineación para el juego de esa misma noche, pero fue retirado por dolor en el lado derecho. Esto lo llevó a someterse a diferente tipo de pruebas. A eso se tiene que agregar el año pasado, el bateador estuvo fuera de juego durante tres meses por una distensión en el oblicuo derecho.

En 89 juegos de la actual temporada, Max Muncy tiene promedio de .258/.389/.491 con 17 cuadrangulares y 64 carreras impulsadas. Su wRC+ de 146 lo que lo mantiene en el tercer lugar entre los jugadores de los Dodgers con al menos 300 presentaciones, solo detrás de Shohei Ohtani (174) y Will Smith (163).

