Lionel Messi "amenaza" con romper récord de goleo impuesto por Carlos Vela en la MLS

Ciudad de México.- La MLS superó la barrera de mitad de temporada y hay dos nombres que se compiten frente a frente la 'Bota de Oro', la cual distingue al goleador del año en la liga estadounidense. Sam Surridge, jugador del Nashville FC, y el argentino Lionel Messi, pero este último podría romper la marca impuesta por el mexicano Carlos Vela en 2019.

En 2018 se observó un hito en la Major League Soccer y es que, por primera ocasión desde 2005, el campeón goleador de una temporada rebasó los 30 goles. Esta marca fue impuesta por el venezolano Josef Martínez al alcanzar las 31 anotaciones en una sola campaña, pero ostentar el récord le duró muy poco tiempo, pues en la campaña siguiente su marca fue borrada por el artillero mexicano.

A Carlos Vela le bastó solo un año para superar la marca impuesta por Martínez, pues la estrella del LAFC no tuvo piedad y movió las redes en 34 ocasiones ese año. Desde esa campaña no ha habido quien se acerque a la cifra impuesta por el exseleccionado nacional, pues con la pandemia del 2020, el promedio del máximo anotador bajó hasta los 14 goles y se ha ido recuperando poco a poco; en la temporada 2024, el ganador de la 'Bota de Oro' fue Christian Benteke, del DC United, con 24 anotaciones.

Para la presente campaña, la competencia se encuentra entre los dos futbolistas mencionados, pero la balanza parece cargarse para el lado del capitán del Inter de Miami; ambos jugadores se encuentran empatados en la primera posición de la tabla de goleo con 18 tantos a lo largo de las 26 jornadas disputadas. Quedan 11 jornadas por celebrar, pero la ventaja para el astro argentino radica en los tres encuentros pendientes que tiene el Inter de Miami por su pausa para disputar el Mundial de Clubes 2025.

Así marcha la tabla por la 'Bota de Oro 2025' de la MLS

Por lo tanto, Messi tiene en total 14 encuentros, en los cuales debe anotar 15 veces para empatar la marca y 16 o más para ser el nuevo portador del récord que ostenta 'La Hiena'. Lionel Messi promedia en la actualidad menos de un gol por partido, además de que se encuentra lesionado, por lo que es primordial que regrese a las canchas para el próximo compromiso de las 'Garzas' si quiere imponer la nueva marca en la MLS.

Fuente: Tribuna del Yaqui