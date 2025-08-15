Los Lakers honrarán a Pat Riley con una estatua afuera de su arena en Los Ángeles

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Honor a quien honor merece; Los Angeles Lakers anunciaron que develarán una estatua en bronce del exentrenador Pat Riley, cuando el miembro del Salón de la Fama se una a otros grandes jugadores del equipo como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Kobe Bryant afuera de su estadio en el centro de la ciudad. El homenaje de los Lakers será de la mejor manera, enfrentando a sus eternos rivales, los Boston Celtics, en la Crypto.com Arena la noche del 22 de febrero.

Riley fue entrenador de los Lakers de 1981 a 1990 durante la era 'Showtime' del equipo y ganó cuatro campeonatos de la NBA (1982, 1985, 1987, 1988). Llevó a los Lakers a través de una de las épocas más dinámicas para cualquier equipo en la historia de la NBA. Con Johnson y Abdul-Jabbar liderando una lista emocionante con una ofensiva de contraataque innovadora, los Lakers tuvieron marca de 533-194 (.733) en el mandato de Riley y agregaron 102 victorias en playoffs en nueve temporadas.

Riley dirigió a grandes estrellas de los Lakers

En cada una de las nueve campañas como entrenador de Riley al frente del equipo, los Lakers ganaron al menos 50 juegos y al menos 60 juegos en cinco temporadas consecutivas. Fue nombrado Entrenador del Año de la NBA con los Lakers en 1989-90.

También fue jugador del equipo angelino

Durante su etapa como jugador, Riler defendió los colores de Los Ángeles de 1970 a 1975, y fue locutor del equipo antes de convertirse en asistente de Paul Westhead en 1979. Riley fue parte del equipo de 1971-72 que ganó un récord de liga de 33 juegos consecutivos y ganó el campeonato de la NBA.

Riley, de 80 años, también entrenó a los New York Knicks y al Miami Heat. Ganó otro campeonato como entrenador con el Heat en 2006 y ahora se desempeña como presidente de su equipo.

Actualmente se desempeña como directivo de Miami

La temporada pasada, el Heat nombró la cancha en su estadio del centro de la ciudad en honor a Riley en una ceremonia a la que asistieron muchos de sus exjugadores.

Ahora, Riley se convertirá en la octava estrella de los Lakers en ser honrada con una estatua en Star Plaza, que se ha convertido en una atracción turística popular para los fanáticos de la franquicia mundialmente popular. Los otros son Abdul-Jabbar, Johnson, Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O'Neal y el locutor Chick Hearn.

Fuente: Tribuna del Yaqui