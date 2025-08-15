México 'patea' con fuerza en los Juegos Panamericanos Jr. de Asunción 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la época dorada del taekwondo mexicano está de vuelta, tras la demostración de los artemarcialistas tricolores en la jornada del viernes en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

En una disciplina que tradicionalmente dominan los taekwondoínes aztecas, fueron dos las jovencitas que hicieron sonar el himno nacional una vez más, al conquistar par de preseas de oro en esta competencia continental.

La primera de ellas fue Andrea Zambrano Montiel, quien derrotó a la uruguaya Marpia Grippoli en dos asaltos, 1-0 y 2-1 en la división de los 49 kilos para subir a lo más alto del podio.

La jalisciense de 20 años tomó ventaja en el primer round por 1-0, gracias a un impacto con el puño zurdo sobre el peto azul de la uruguaya. La guaraní reaccionó para el segundo asalto y, aunque logró conectar a la mexicana, esta supo mantener la distancia para quedarse con la victoria.

Zaira Salgado también ganó el máximo premio

El otro metal dorado lo ganó la morelense Zaira Paulina Salgado, quien se consagró campeona panamericana junior, tras superar a la estadounidense Montana Miller, en la final de los 57 kilogramos, y consiguió su pase directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En esta misma disciplina, el también jalisciense Carlos Damián Cortés se quedó con el bronce al superar 2-0 a Aarón Contreras de Chile, en la categoría de los 58 kilos. Sus victorias no solo representan un logro personal, sino que también contribuyen a que México alcance las 11 preseas doradas y un total de 50 medallas, consolidándose en la quinta posición del medallero de esta justa.

Plata valiosa

La cosecha de medallas de la delegación mexicana se trasladó a las pistas de ciclismo, donde la dupla de Marcelo Garza y Fernando Nava conquistó la medalla de plata en la exigente y espectacular prueba Madison del ciclismo.

Marcelo y Fernando con sus medallas argentas

Finalmente, el voleibol femenino también contribuyó al medallero para el contingente azteca, después de que el equipo tricolor perdiera la final ante el representativo de Brasil, en tres sets corridos con parciales de 25-23, 25-19 y 25-14.

Fuente: Tribuna del Yaqui