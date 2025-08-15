MLB: La noche del 'Capitán Kirk' eleva a los Blue Jays sobre los Rangers

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- El mexicano Alejandro Kirk conectó un cuadrangular de dos anotaciones que encendió la mecha para una remontada en el marcador y los Toronto Blue Jays se recuperaron de un 0-3 para imponerse el viernes por 6-5 a los Texas Rangers.

Para completar una gran velada, el receptor tijuanense se robó su primera colchoneta en las Mayores en la parte baja de la octava entrada, después de ganarle el salto al lanzador Phil Matton, y el receptor de Texas yo no hizo el intento por tirar a segunda.

Los visitantes Rangers se fueron al frente en el marcador en la apertura de la segunda entrada con cuadrangular de tres anotaciones de Kyle Higashioka, un cañonazo de 391 pies por el jardín izquierdo y central ante el abridor Chris Bassitt que se llevó por delante a Marcus Semien y Rowdy Tellez.

El receptor recibió la colchoneta de su primer robo

Pero los Blue Jays acortaron distancia en la parte baja de la séptima entrada, cuando el tijuanense Alejandro Kirk conecta jonrón por el prado izquierdo y central al relevista Robert Garcia, llevándose de paso a Daulton Varsho, que se encontraba en primera base, para colocar el 3-2.

Sin embargo, Texas respondió de inmediato en la parte alta del octavo capítulo, donde Marcus Semien le conectó un vuelacercas de dos carreras a Louis Varland, que recién había ingresado al encuentro, para el 5-2. Y de nueva cuenta los Blue Jays reaccionaron y, con rali de cuatro anotaciones, le dieron la vuelta a la pizarra en ruta a la victoria.

Bo Bichette remolcó la primera con sencillo, luego Varsho recibió base por bolas con los senderos congestionados para el 5-4, dejando la mesa servida para Kirk, quien conecta una línea por encima de la segunda colchoneta que envió a la registradora a Bichette y a Vladimir Guerrero Jr., para el 6-5.

Louis Varland (3-3) se llevó el triunfo, a pesar de retirar solo un tercio de entrada, con un hit permitido, el jonrón de Semien en la octava entrada; además de un chocolate recetado. Jeff Hoffman retiró la novena entrada con tres ponches para apuntarse su salvamento 28 en 53 apariciones en la campaña. Phil Matton (2-4) fue el derrotado.

