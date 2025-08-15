MLB: Seattle Mariners supera a los New York Mets en un festival de cuadrangulares

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- El duelo entre Seattle Mariners y los New York Mets pintaba para ser de los mejores de este fin de semana y al menos su inicio no defraudó, ya que este viernes 15 de agosto, en el primero de la serie, se vivió un juegazo, marcado por la ofensiva de ambos equipos.

Al final fueron los visitantes quienes pegaron primero con una pizarra de 11-9, cortando una racha de dos derrotas que tenían últimamente. El juego tuvo de todo: batazos importantes, remontadas y hasta enormes movimientos a la defensiva.

Aunque los también conocidos como Marineros empezaron abajo 6-5, lograron despertar, maltratando al bullpen local. Todo comenzó ante el derecho Ryan Helsley; con un hombre fuera en el séptimo inning y un corredor en segunda, el recién llegado Eugenio Suárez conectó un doble que mandó al cañonero Cal Raleigh a casa, para así igualar el marcador 6-6.

Posteriormente, Helsley fue reemplazado por Raley, quien también fue castigado en la lomita: Suárez anotó la carrera de la ventaja con un sencillo de Dominic Canzone; seguido de eso, Mitch Garver recibió base por bolas y Donovan Solano pegó un doble al jardín izquierdo que empujó a su compañero. En ese mismo inning, Cole Young se sumó a la fiesta con otro doble, para remolcar otras dos anotaciones.

Para sentenciar la noche para los locales, Seattle agregó una rayita más ante Frankie Montas para poner el juego 11-6, pero los New York Mets no bajaron la guardia; Francisco Álvarez conectó un vuelacercas de tres carreras para acercar las acciones. Sin embargo, solo se quedó en un susto, ya que los derechos Matt Brash y Andrés Muñoz silenciaron a los de la 'Gran Manzana'.

Con esta victoria, los Seattle Mariners quedaron a un juego de los Houston Astros en la división Oeste de la Liga Americana, e inclusive el conjunto de Texas tuvo una mala jornada al caer frente a los Baltimore Orioles, en una noche que pudo ser histórica para los 'naranjas', ya que se quedaron muy cerca del sin hit y sin carrera.

Fue Ramón Urías quien arruinó la fiesta tras pegar batazo de imparable en la octava entrada ante los servicios de Brandon Young, que se retiró con números de cero carreras permitidas, solo un imparable y seis ponches en ocho entradas completas de labor.

Fuente: Tribuna del Yaqui